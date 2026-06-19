Numărul refugiaților și azilanților din UE s-a stabilizat după un deceniu de creștere. Câți sunt acum

Refugiați din Ucraina sosesc la gara Przemyśl din Polonia, iulie 2025. Foto: Daniel Lai / Zuma Press / Profimedia

Numărul de refugiați și solicitanți de azil din Europa s-a stabilizat în 2025, după mai bine de un deceniu de creștere, pe fondul scăderii cererilor de azil pentru al doilea an consecutiv, potrivit unui raport al Centrului pentru Cercetare și Analiză a Migrației din cadrul Fundației Rockwool din Berlin, consultat vineri de Reuters.

Numărul refugiaților și al solicitanților de azil din Uniunea Europeană și Marea Britanie s-a situat la 9,59 milioane în 2025, practic neschimbat față de 9,58 milioane în anul precedent, marcând o schimbare bruscă față de creșterile rapide înregistrate după invazia Rusiei în Ucraina.

Cererile de azil au scăzut la 770.000 în 2025, de la 1,01 milioane în 2024 și 1,1 milioane în 2023, se arată în raport.

„Perioada de creștere rapidă a populației de refugiați din Europa pare să fi ajuns la sfârșit”, a declarat Tommaso Frattini, director adjunct al institutului.

Imigrația a devenit o temă controversată în multe țări europene în ultimii ani, pe fondul creșterii sprijinului acordat partidelor de extremă dreaptă și populiste de dreapta.

Ucrainenii, aproape jumătate dintre refugiați

Cifra generală stabilă a mascat diferențele dintre țări: Germania, cea mai mare țară gazdă din Europa, a înregistrat o scădere de 4,7% a populației de refugiați și solicitanți de azil, iar Italia a înregistrat o scădere de 17,9%, în timp ce Franța, Spania și Marea Britanie au înregistrat creșteri.

Raportul arată că scăderea înregistrată în Germania s-a datorat în mare parte reducerii fluxurilor de imigranți și naturalizării grupurilor anterioare de refugiați, în special a sirienilor și irakienilor, mai degrabă decât plecărilor.

Sirienii au depus cu peste 70% mai puține cereri de azil după prăbușirea regimului Assad la sfârșitul anului 2024, în timp ce cererile venite din partea venezuelenilor au crescut cu 24%, ajungând la 91.000.

Conform raportului, ucrainenii reprezintă în continuare aproape jumătate din totalul refugiaților și solicitanților de azil din UE și Marea Britanie.