Numere noi, kilometri din import. Înmatriculările au scăzut cu o cincime, iar aproape 3 din 4 mașini sunt la mâna a doua

Înmatriculările de autoturisme au scăzut cu aproape o cincime în trimestrul al treilea, arată un comunicat transmis miercuri de Statistică. Scăderea e și mai mare la mașinile noi, așa că piața se sprijină tot mai mult pe importurile second-hand.

În trimestrul III din 2026 au fost înmatriculate în România 114.529 de autoturisme, cu 19,8% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică pe baza evidențelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Cifra include atât mașinile noi, cât și pe cele second-hand aduse din import.

Autoturismele noi au scăzut cu 26,4%, de la 43.949 la 32.360 de unități. Importurile la mâna a doua au scăzut și ele, dar mai puțin, cu aproximativ 17%. Ca urmare, mașinile noi au reprezentat doar 28,3% din înmatriculările de autoturisme, cu 2,5 puncte procentuale sub nivelul de acum un an. Aproape trei din patru mașini care primesc numere românești pentru prima dată au deja un trecut pe drumurile altor țări.

Evoluția contrastează cu trimestrul anterior. În trimestrul II, înmatriculările de autoturisme noi crescuseră cu peste 20% față de aceeași perioadă din 2025, iar între trimestrul II și trimestrul III ele au scăzut cu aproape 14%. Pe primele nouă luni, piața autoturismelor este cu 13,2% sub nivelul de anul trecut, iar segmentul de mașini noi cu 10,6%.

Contează și baza de comparație. În trimestrul III din 2025, înmatriculările de autoturisme urcaseră cu aproape 9% față de trimestrul precedent, așa că o parte din scăderea anuală vine dintr-un nivel ridicat de anul trecut. Asta explică însă doar parțial evoluția. Chiar și față de primăvara acestui an, cumpărătorii au ales mai rar mașini noi.

Singurul segment de transport de pasageri care a crescut este cel al mopedelor și motocicletelor: plus 9,8% în total și plus 20,4% la vehiculele noi, până la 6.218 unități. La celălalt capăt sunt autobuzele și microbuzele, unde înmatriculările au scăzut cu 37,3%, iar cele de vehicule noi cu 44,7%. În total, înmatriculările de vehicule pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 18,1%.

Transportul de mărfuri a rezistat mai bine, cu o scădere de doar 5,2%. Autocamioanele au scăzut cu 10,5%, iar autotractoarele au rămas practic la nivelul de anul trecut (+0,5%).

Datele despre parcul auto arată efectul pe termen lung al acestor alegeri. La finalul lunii septembrie, cea mai mare pondere din parcul de autoturisme o aveau mașinile cu normă Euro 4 (31,3%). Aproximativ 28% dintre autoturisme se încadrau în Euro 3 sau mai jos, inclusiv Non-Euro. Mașinile electrice erau aproape 73.000, sub 1% din parc. Singura excepție vizibilă este transportul public și privat de persoane: 6,4% dintre autobuze și microbuze erau electrice.

Pe scurt, piața se micșorează, iar mașinile noi pierd teren mai repede decât restul. Fiecare trimestru în care importurile second-hand cresc ca pondere face parcul auto mai greu și mai lent de înnoit.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: