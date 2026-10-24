Nuno Campos, avertisment înainte de CFR Cluj – Dinamo: „Asta spune totul despre dificultatea meciului”

Nuno Campos, antrenorul echipei Dinamo, a prefațat confruntarea din deplasare cu CFR Cluj, programată duminică, de la ora 19:00.

„Câinii” traversează o perioadă excelentă în SuperLiga, înregistrând cinci victorii consecutive, la fel ca Rapid și Universitatea Craiova, cele trei formații reușind să se desprindă în fruntea clasamentului.

Înaintea meciului din etapa a 13-a, Campos a atras atenția asupra statisticii favorabile echipei clujene.

„Dacă ne uităm la meciurile trecute, Dinamo a câştigat o singură dată în 20 de partide cu CFR. Asta spune totul despre dificultatea acestui meci. Ne-am pregătit pentru caracteristicile pe care le au, va fi un meci de luptă.

E un derby, dacă în 20 de meciuri ai o victorie, e clar că e un adversar puternic. Trebuie să găsim soluţiile indiferent de adversar, trebuie să privim adversarul cu respect, e un meci greu, dar avem încredere, vom juca să câştigăm”, a declarat antrenorul lui Dinamo, potrivit primasport.ro.

Nuno Campos a vorbit și despre absența fundașului central Pascual, care este suspendat, dar și despre obiectivul echipei sale din acest sezon.

„Martin Pascual e important, dar am încredere în soluţiile pe care le avem, deci nu sunt îngrijorat de absenţa lui.

Obiectivul nostru e să ajungem în cupele europene, nu să fim campioni. Trebuie să ne concentrăm la fiecare meci să câştigăm, pentru că totul se poate schimba imediat”, a concluzionat lusitanul.

Înaintea duelului din Gruia, Dinamo ocupă prima poziție în clasament, cu 29 de puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe locul 8, cu 16 puncte.