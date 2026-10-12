Nuno Campos, dezvăluiri în presa din Ungaria despre parcursul lui Dinamo: „Nu ne temem de nimeni”

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit în presa din Ungaria despre parcursul excelent pe care l-a avut pe banca tehnică a „câinilor” în acest start de sezon.



După 11 etape, Dinamo este lider în clasamentul Superligii, cu 26 de puncte. Roș-albii au înregistrat un singur eșec până în momentul de față.



Portughezul susține că parcursul foarte bun al formației i-a surprins chiar și pe oficialii lui Dinamo.



„Mă simt minunat alături de familia mea, capitala României este foarte frumoasă, seamănă cu Budapesta. Îmi petrec cea mai mare parte a timpului la centrul de antrenament, dar în timpul liber ne plimbăm mult prin centrul orașului, ieșim la mic dejun sau la cină.



Sunt o mulțime de obiective turistice, Parcul Herăstrău este minunat, e plăcut să te plimbi acolo și să te relaxezi.



Cu toate acestea, desigur, evoluția echipei este cea mai importantă. Nimeni de la club nu se aștepta la asta. Lotul s-a schimbat oarecum, așteptările nu erau mari, dar am început sezonul excelent, victoriile s-au succedat, iar primul loc este meritat. Cu toate acestea, câștigarea medaliei de aur nu este încă o prioritate”, a spus Campos, potrivit nemzetisport.hu.



Întrebat despre posibilitatea câștigării titlului, portughezul a subliniat că echipa este pe drumul cel bun.



„Mai avem mult de progresat pentru a fi considerați favoriți la titlu, dar, în orice caz, suntem pe drumul cel bun, iar sezonul este încă lung. Dispunem de un buget mai mic decât al multor rivali ai noștri, dar asta nu ne împiedică să vrem să câștigăm fiecare meci.



Nu ne temem de nimeni – aceasta este mentalitatea pe care încercăm să o cultivăm. Am câștigat toate meciurile importante de până acum – Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, FCSB. În special meciul împotriva echipei Craiova, campioană și câștigătoare a Cupei, a fost dificil. Sunt mândru de băieți”, a continuat Campos.