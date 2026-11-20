Dinamo se pregătește pentru confruntarea cu Petrolul Ploiești, din etapa a 16-a a Superligii, programată sâmbătă, de la 20:30.

Antrenorul Nuno Campos a prefațat întâlnirea cu formația prahoveană, a analizat punctele forte ale adversarului și a transmis ce așteptări are de la elevii săi.

Campos consideră că revenirea după pauza competițională presupune un efort suplimentar pentru jucători, în special în ceea ce privește concentrarea și intensitatea:

„După pauză, de fiecare dată este dificil să revenim la aceeași intensitate și să ne concentrăm din nou asupra jocului. Este normal ca astfel de gânduri să apară, mai ales că întâlnim un adversar foarte puternic, care are un sezon extraordinar. Trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a obține ceea ce ne dorim: victoria și cele trei puncte”.

Nemulțumirea lui Campos: „Nu înțeleg de ce sunt probleme cu Arena Națională”

Partida dintre Dinamo și Petrolul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul „1 Mai” din Slobozia. Arena Națională nu este disponibilă din cauza problemelor cu gazonul, iar asta îl nemulțumește profund pe antrenorul portughez:

„Nu este ceea ce ne dorim. Suntem obișnuiți să jucăm într-un singur loc, alături de suporterii noștri. Cred că vor face efortul de a veni la meci, dar va fi diferit față de situația în care jucăm pe stadionul nostru, unde disputăm aproape toate partidele, dar ce putem face?

Nu înțeleg de ce sunt probleme cu Arena Națională la două luni de când a fost redeschisă, dar nu cred că este un lucru pe care eu ar trebui să-l înțeleg”.

Înaintea acestei etape, Dinamo ocupă locul secund în clasament, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova.

În tur, Petrolul s-a impus cu 1-0.