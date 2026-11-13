Nvidia: Cine pierde în urma căderii lui Huang – De la petrodolarii Norvegiei și rezervele Elveției până la pensiile a milioane de americani

Fondurile suverane de investiții, băncile centrale și cei mai mari administratori de active din lume au investit sute de miliarde de dolari în Nvidia.

Nvidia a devenit simbolul suprem al revoluției inteligenței artificiale și nu numai că a captat atenția investitorilor, dar a acumulat și o parte impresionantă din averea investițională a lumii, de la portofoliile celor mai mari administratori de fonduri până la rezervele statelor destinate finanțării nevoilor generațiilor viitoare, scrie Naftemporiki.

Acum, demisia lui Jensen Huang, după 33 de ani la conducerea Nvidia, pune acest efort uriaș de strângere de fonduri față în față cu un risc pe care puțini îl calculaseră: pierderea bruscă a omului considerat de neînlocuit.

Scandalul Huang nu mai este doar o afacere din Silicon Valley. Este un test pentru companiile din portofoliu care gestionează averea statelor, a întreprinderilor și a milioanelor de economisitori.

Norvegia: 65 de miliarde de dolari din averea petrolieră

Cel mai frapant caz este cel de la Oslo. Fondul suveran de investiții al Norvegiei, Government Pension Fund Global, unul dintre cele mai mari din lume, investise aproximativ 65,2 miliarde de dolari în Nvidia la sfârșitul lunii iunie 2026.

Conform datelor de la Norges Bank Investment Management, deținerea sa se ridica la aproximativ 325,95 milioane de acțiuni, reprezentând 1,28% din capitalul social al companiei americane.

Nvidia a fost cea mai mare investiție individuală în acțiuni a fondului norvegian.

Fondul a fost creat pentru a transforma veniturile din exploatarea câmpurilor petroliere ale Norvegiei în bogăție națională pe termen lung. Scopul său este de a asigura că generațiile viitoare beneficiază de resursele naturale ale țării, chiar și după ce acestea sunt epuizate.

Cu alte cuvinte, o parte semnificativă din averea acumulată de Norvegia din petrol a fost investită în compania aflată în centrul inteligenței artificiale.

Ironia este caracteristică timpului nostru: bogăția vechii economii energetice finanțează infrastructura noii economii digitale .

Expunerea este atât de mare încât, pe baza valorii deținerii la sfârșitul lunii iunie, o scădere de 10% a acțiunilor ar corespunde unei reduceri teoretice a valorii de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, cu condiția ca numărul de acțiuni să rămână neschimbat.

Acesta nu este un calcul al pierderilor reale ale fondului din cauza crizei actuale, ci o indicație a dimensiunii expunerii sale. Reuters a relatat chiar și în octombrie că conducerea fondului norvegian era precaută în ceea ce privește evaluările unor mari companii de tehnologie.

Demisia lui Huang adaugă acum un risc diferit ecuației: nu cel al supraevaluării, ci cel al incertitudinii manageriale.

Elveția: Când banca centrală investește în inteligență artificială

Și mai neobișnuit este cazul Elveției.

Banca Națională Elvețiană (SNB) deținea la sfârșitul lunii iunie peste 65 de milioane de acțiuni Nvidia, în valoare de aproximativ 13 miliarde de dolari , conform documentelor depuse la autoritățile de reglementare din SUA.

Nvidia a fost cea mai mare investiție individuală a sa în acțiuni americane, reprezentând aproape 7% din portofoliul său de acțiuni americane de 191 de miliarde de dolari.

Cum a ajuns o bancă centrală să aibă o expunere atât de mare față de un producător de microcipuri?

Răspunsul constă în intervențiile de-a lungul anilor ale BNS pe piața valutară . În încercarea sa de a limita aprecierea excesivă periodică a francului elvețian, banca a acumulat rezerve valutare uriașe, o parte din acestea fiind investite în acțiuni internaționale.

Nvidia nu este, însă, singura sa companie tehnologică majoră.

La sfârșitul lunii iunie, investițiile BNS în șapte companii majore legate de inteligența artificială, inclusiv Microsoft, Alphabet și Amazon, se ridicau la aproape 50 de miliarde de dolari.

Figura evidențiază o realitate mai amplă: chiar și rezervele gestionate de o autoritate monetară sunt expuse fluctuațiilor pieței tehnologice americane.

Aceasta nu înseamnă că stabilitatea monetară a Elveției este amenințată. Înseamnă însă că evoluțiile unei companii din Silicon Valley pot afecta evaluarea unei părți semnificative din rezervele valutare investite de aceasta.

Pensiile americane și cele 9,8 miliarde de dolari ale CalPERS

Cazul devine și mai interesant atunci când căutarea este transferată de la rezervele guvernamentale la fondurile de pensii.

CalPERS, marele fond public de pensii din California, deținea o participație la Nvidia în valoare de aproximativ 9,8 miliarde de dolari, conform raportului său financiar anual.

Nvidia era cea mai mare deținere individuală de acțiuni a sa.

CalPERS gestionează economiile și obligațiile pentru pensie a milioane de angajați și pensionari din sectorul public din California. Investițiile sale sunt pe termen lung și acoperă o varietate de clase de active.

Raportul său către Nvidia arată, însă, cât de importantă a devenit inteligența artificială chiar și în portofoliile care susțin sistemele de pensii.

O prezență similară a Nvidia este înregistrată în portofoliul de acțiuni americane al Consiliului de Investiții al Planului de Pensii din Canada, care gestionează fonduri pentru sistemul de pensii canadian.

Pierderile pe termen scurt ale unei acțiuni nu se traduc automat în reduceri ale pensiilor. Aceste fonduri au portofolii diversificate, un orizont de investiții pe termen lung și mecanisme de gestionare a riscurilor.

Însă prezența Nvidia în cele mai mari investiții ale lor dezvăluie ceva esențial: traiectoria inteligenței artificiale a fost legată nu doar de așteptările de pe Wall Street, ci și de fondurile destinate finanțării pensionării a milioane de oameni.

BlackRock, Vanguard și State Street

Și mai mari sunt sumele care apar în portofoliile principalilor administratori de fonduri.

Pe baza deținerilor instituționale dezvăluite public, BlackRock a înregistrat poziții în Nvidia în valoare de aproximativ 328 de miliarde de dolari, Vanguard în valoare de aproximativ 260 de miliarde de dolari și State Street în valoare de aproximativ 170,5 miliarde de dolari.

Împreună, cei trei giganți au apărut cu dețineri în valoare de aproape 759 miliarde de dolari.

Fidelity a avut, de asemenea, o expunere semnificativă, cu dețineri înregistrate de aproximativ 157,5 miliarde de dolari în date cu o dată de raportare diferită.

Este necesară o clarificare substanțială aici: aceste sume nu constituie neapărat investiții efectuate de companii în sine cu fonduri proprii.

Marii manageri investesc în principal în numele clienților, investitorilor instituționali, schemelor de pensii și deținătorilor de fonduri mutuale sau ETF-uri.

Tocmai asta face ca raportul să fie atât de amplu.

Nvidia este o companie importantă în produse de investiții populare care urmăresc indici precum S&P 500 și Nasdaq-100. Prin urmare, o persoană care a achiziționat un ETF american cu o diversificare largă poate avea o expunere indirectă la Nvidia fără a alege vreodată să cumpere acțiunile sale individual.

Această concentrare nu a avut loc întâmplător. Este rezultatul creșterii impresionante a companiei pe piața bursieră și al ponderii sale tot mai mari în indici.

Cu cât Nvidia devenea mai mare, cu atât mai mult capital era direcționat către acțiunile sale prin intermediul produselor de investiții care urmăresc acești indici.

Paradoxul investițiilor pasive

Aici se află probabil cel mai interesant aspect al cazului.

Investițiile pasive se bazează pe ideea că investitorul nu trebuie să aleagă companii individuale care vor avea performanțe mai bune. Trebuie doar să urmărească un indice bursier larg.

Totuși, atunci când câteva companii de tehnologie câștigă o pondere disproporționată în indici, diversificarea nu protejează în aceeași măsură de riscurile asociate acestora.

Nvidia este un exemplu excelent. Compania s-a aflat în centrul boom-ului global al investițiilor în inteligență artificială, atrăgând capital de la aproape fiecare categorie de investitori.

E drept, demisia lui Huang nu invalidează superioritatea tehnologică a Nvidia. Și nici nu implică faptul că marii investitori își vor abandona pozițiile.