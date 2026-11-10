Nvidia: Vânzătorul short care a văzut scandalul acum 6 luni avertizează că „acesta este doar vârful aisbergului”

În mai 2026, a publicat un raport care punea sub semnul întrebării imaginea activităților Nvidia în China și făcea referire la relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, cunoscută pe atunci pentru activitatea sa la Megaspeed.

Cu șase luni înainte de izbucnirea scandalului care zguduie în prezent Nvidia, un investitor în vârstă de 31 de ani începuse să pună cap la cap un puzzle deosebit de tulburător, scrie MarketWatch.

Se presupunea că vânzările de microcipuri avansate din China se prăbușeau din cauza restricțiilor impuse de SUA. În același timp, vânzările Nvidia în Asia de Sud-Est creșteau vertiginos. Iar în centrul tranzacțiilor se afla o companie cu sediul în Singapore, Megaspeed, și o femeie cu o relație neobișnuit de apropiată cu Jensen Huang, cel mai puternic om din industria globală a semiconductorilor.

Investitorul era Christian Lamarco, fondatorul Culper Research, o mică firmă de cercetare specializată în identificarea afacerilor cu probleme și investițiile în acestea pentru a obține profit atunci când acțiunile scad.

În mai 2026, a publicat un raport care punea sub semnul întrebării imaginea activităților Nvidia în China și făcea referire la relația lui Jensen Huang cu Alice Huang, cunoscută pe atunci pentru activitatea sa la Megaspeed.

Alice Huang, Credit line: AFP / AFP / Profimedia

Șase luni mai târziu, directorul general al Nvidia a recunoscut aventura extraconjugală, în timp ce consiliul de administrație al companiei a anunțat o anchetă independentă pentru a stabili dacă Huang a fost ținta unei operațiuni de informații străine.

Lamarco susține că Megaspeed ar putea fi doar o parte a unei rețele mult mai mari.

În interviul acordat MarketWatch, fondatorul Culper Research a dezvăluit că cercetările sale au identificat posibile dovezi indirecte care leagă Nvidia de cel puțin șase alte companii din Asia de Sud-Est.

Potrivit acestuia, aceste afaceri prezintă semne de avertizare similare cu cele pe care le identificase în cazul Megaspeed.

Totuși, el nu a prezentat nume sau dovezi care să demonstreze că cele șase companii au încălcat restricțiile americane.

Principala ipoteză pe care o examinează Culper este că firmele chineze ar putea obține acces la tehnologia Nvidia prin intermediul structurilor și facilităților corporative din țări terțe.

Acest acces poate fi, conform afirmațiilor sale, securizat fie prin furnizarea de procesoare, fie prin utilizarea unor centre de date care operează în afara Chinei, dar echipate cu microcipuri avansate de la compania americană.

Importanța cazului este enormă. SUA a impus restricții asupra exporturilor către China ale celor mai avansate procesoare de inteligență artificială, încercând să limiteze accesul acesteia la tehnologii importante din punct de vedere strategic.

Dacă se dovedește că unele dintre aceste restricții sunt eludate prin intermediul unor țări terțe, problema va depăși limitele guvernanței corporative și va atinge direct politica americană de securitate națională.

Elementul care nu se potrivea: China pierdea vânzări, Asia de Sud-Est câștiga

Ancheta a început cu o aparentă contradicție: după restricțiile impuse de Washington, Nvidia a susținut că activitățile sale pe piața chineză s-au oprit practic pentru produsele afectate de interdicții.

Cu toate acestea, Culper a observat că vânzările către companiile cu sediul în Asia de Sud-Est creșteau rapid.

Pentru Lamarck, ambele cifre meritau investigații suplimentare. Ipoteza sa era că adevărata origine a cererii nu se reflecta neapărat în distribuția geografică a vânzărilor.

Simplu spus, un procesor ar putea fi vândut legal unei companii din Malaezia sau Singapore, dar puterea sa de calcul ar fi utilizată în cele din urmă de clienții din China.

Aceasta nu constituie automat o încălcare a regulilor SUA. Cu toate acestea, ridică întrebări complexe cu privire la utilizatorul final, natura serviciilor și aplicarea restricțiilor.

Megaspeed, companii intermediare și Alibaba

Cea mai importantă constatare prezentată de Culper în raportul său inițial se referea la conexiunile financiare ale Megaspeed.

Potrivit lui Lamarco, echipa sa de cercetare a identificat o rețea de filiale și structuri corporative intermediare care păreau să lege financiar Megaspeed de o filială a companiei chineze Alibaba.

Această legătură, dacă se confirmă și se dovedește a fi substanțială pentru tranzacțiile în cauză, ar putea oferi o imagine diferită asupra cine se află în spatele cererii de procesoare avansate.

Culper a citat și un fost angajat senior al Nvidia care a descris relația cu Megaspeed drept „vârful aisbergului”.

Acum, Lamarco revine asupra acestei evaluări, argumentând că Megaspeed înseamnă că există și alte afaceri cu caracteristici care trebuie investigate.

Aceste afirmații rămân neconfirmate independent. Nvidia, Megaspeed și Alibaba nu au răspuns imediat solicitărilor MarketWatch de a comenta.

Avertismentul despre Alice Huang

Raportul din mai nu s-a limitat la tranzacțiile comerciale.

Culper a subliniat, de asemenea, ceea ce a descris ca fiind o relație neobișnuit de strânsă între Jensen Huang și Alice Huang, o fostă directoare la Megaspeed.

La vremea respectivă, raportul a atras o atenție limitată. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii octombrie, New York Times a publicat informații conform cărora Alice Huang ar fi fost recrutată în numele Ministerului Securității Statului din China.

Weekendul trecut, șeful Nvidia a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu ea.

Această recunoaștere nu dovedește că a existat spionaj și nici că Huang era conștient de vreo presupusă legătură cu serviciile de informații chineze.

Totuși, acest lucru a dat o nouă dimensiune cazului și a determinat consiliul de administrație al Nvidia să lanseze o anchetă independentă.

Întrebarea este acum dacă relația personală a directorului general a creat un risc pentru informații confidențiale, secrete comerciale sau probleme de securitate națională.

Cine este tânărul de 31 de ani care s-a despărțit de Nvidia?

Christian Lamarco nu provine de la una dintre marile case de investiții de pe Wall Street. A studiat finanțele la Grove City College din Pennsylvania, o universitate relativ mică, fără legăturile puternice cu industria financiară pe care le au instituțiile de învățământ americane de top.

A început prin a trimite analize către fonduri de investiții, căutând o oportunitate în industrie. A lucrat la un fond de investiții din Chicago, iar în 2019 a fondat Culper Research în Pittsburgh.

Compania este formată în prezent din el și alți doi analiști. A publicat aproximativ 40 de rapoarte despre companii listate la bursă, cu evaluări ale investițiilor atât reușite, cât și nereușite.

Numele Culper provine de fapt de la istorica rețea de spionaj Culper, care a fost organizată în timpul Revoluției Americane pentru a colecta informații despre mișcările forțelor britanice.

O coincidență deosebit de ironică, având în vedere că cea mai importantă investigație a firmei sale se referă acum la un caz de posibil spionaj.

Scăderea de peste 20% și profiturile care rămân necunoscute

Când Culper și-a publicat raportul în mai, acțiunile Nvidia erau aproape de un maxim istoric. De atunci, conform datelor FactSet citate de MarketWatch, acestea au scăzut cu peste 20%, inclusiv o scădere de peste 4% luni.

Această scădere nu poate fi atribuită exclusiv raportului Culper sau scandalului, deoarece acțiunile companiilor tehnologice au fost afectate și de presiuni mai ample asupra pieței în aceeași perioadă.

Lamarco a refuzat să dezvăluie dacă firma sa menține încă o poziție investițională negativă în Nvidia sau câți bani ar fi putut câștiga aceasta.

Culper investește propriul capital, colaborând totodată cu investitori care îi plătesc un procent din profiturile obținute din tranzacții, pe baza analizelor sale.

Aceasta înseamnă că are un interes financiar direct în declinul acțiunilor pe care le vizează, element care trebuie luat în considerare la evaluarea afirmațiilor sale.

El insistă, însă, că cercetările sale rămân solide. El a declarat pentru MarketWatch că firma sa era încrezătoare în concluziile sale atunci când a publicat raportul și rămâne încrezătoare și astăzi.

Scandalul care s-ar putea dovedi a fi mai mare decât o aventură personală

Pentru Nvidia, miza nu mai este doar reputația lui Jensen Huang sau continuarea funcției sale de CEO.

Este vorba despre fiabilitatea mecanismului de control al vânzărilor, capacitatea de a identifica utilizatorii finali ai tehnologiei sale și asigurarea că relațiile sale comerciale nu expun compania la riscuri de securitate națională.

Ancheta independentă a consiliului este demarată pentru a examina presupusa operațiune de influență străină. Acuzațiile lui Culper deschid un front mai larg, care privește ruta microcipurilor americane avansate către piața asiatică.

În acest moment, nu s-a dovedit că Nvidia a participat în mod conștient la eludarea restricțiilor sau că au fost încălcate secrete corporative.

Însă noul avertisment al lui Lamarco mută atenția de la un individ la o potențială rețea de relații de afaceri.

Și dacă Megaspeed se dovedește într-adevăr a fi doar vârful aisbergului, cea mai mare problemă a Nvidia s-ar putea să nu fie în cele din urmă cine îl va succeda pe Jensen Huang, ci ce va dezvălui exact ancheta privind operațiunile companiei în Asia.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: