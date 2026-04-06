NXP Cup România 2026: Tinerii inovatori își demonstrează creativitatea în dezvoltarea vehiculelor autonome

În acest weekend, Bucureștiul a găzduit o nouă ediție a competiției NXP Cup România, un eveniment educațional dedicat elevilor și studenților pasionați de tehnologie, robotică și sisteme Embedded. Concursul oferă tinerilor oportunitatea de a proiecta, programa și testa vehicule autonome la scară redusă, într-un cadru ce reproduce provocările reale din industria automotive.

56 de echipe participante, provenite din centre universitare și licee din întreaga țară, s-au reunit la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică din București. Concurenții au prezentat soluții tehnice inovatoare și au demonstrat modul în care vehiculele dezvoltate de ei pot parcurge autonom trasee complexe, adaptându-se la curbe, intersecții și obstacole.

Competiția se bazează pe kituri hardware și software furnizate de NXP, pe care participanții le pot personaliza în funcție de strategia proprie. Astfel, au ocazia să exerseze procesul complet de dezvoltare, de la programare și testare, până la optimizare și validare într-un mediu competitiv.

« Ne dorim să le oferim studenților o experiență autentică de inginerie, prin care pot vedea cum teoria prinde viață și se transformă în soluții aplicabile industriei auto. Kiturile puse la dispoziție de NXP reprezintă o fundație solidă, similară cu cea pe care ar lucra într-un proiect real. Tinerii vor să simtă că ceea ce învață la facultate are continuitate în mediul profesional, iar NXP Cup le oferă nu doar practică, ci și un impuls important pentru cariera lor », a declarat Simona Almajan, Managing Director NXP România.

« NXP Cup nu este doar o competiție de robotică, ci laboratorul unde testăm limitele inteligenței artificiale aplicate. Astăzi, acești tineri programează un model la scară redusă; mâine, algoritmii lor vor guverna siguranța pe drumurile din întreaga lume. Aici învățăm că viitorul nu se așteaptă, se codează” a spus Valentin Porumbel, University Relations Leader for NXP Romania.

La finalul etapei de la București, zece echipe s-au calificat pentru participarea la finala internațională, care se va desfășura la Milano, Italia, în perioada 6–7 mai 2026. Finala reunește cele mai bune echipe participante la competițiile NXP Cup din Europa, oferind o platformă valorasă de vizibilitate și schimb de experiență.

Despre NXP Cup

NXP Cup este o competiție internațională organizată anual, având ca scop stimularea învățării aplicate și dezvoltarea abilităților tehnice în rândul tinerilor pasionați de inginerie. Evenimentul promovează inovarea în domeniul vehiculelor autonome și contribuie la formarea generației viitoare de specialiști în tehnologie, inteligență artificială și automotive.

Despre NXP Romania

NXP Semiconductors este o companie globală de semiconductori care creează soluții care permit conexiuni și infrastructuri sigure pentru o lume mai inteligentă. NXP se concentrează pe cercetare, dezvoltare și inovare pe piețele sale țintă.

În România, compania are centre de excelență în R&D cu peste 26 de ani de istorie în proiectarea, dezvoltarea și inovarea produselor software.

Articol susținut de NXP România