O actriță cu 5 nominalizări la Oscar spune că nu mai e dorită la Hollywood din cauza opiniilor ei

Susan Sarandon a fost la un moment dat una dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, cu nu mai puțin de cinci nominalizări la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal. Însă trecerea anilor și, spune ea, convingerile sale politice, au făcut ca găsirea unor noi filme de anvergură în care să joace să fie tot mai dificilă, relatează revista People.

Sarandon, acum în vârstă de 79 de ani, a fost în centrul unei controverse majore la Hollywood în 2023, din cauza unor comentarii ale sale în sprijinul palestinienilor. Afirmațiile lui Sarandon au atras acuzații de antisemitism care au făcut inclusiv agenția care o impresaria să renunțe la ea, în pofida unei cariere ilustre care a fost în cele din urmă încununată cu Premiul Oscar grație interpretării sale din filmul „Dead Man Walking”.

Vorbind duminică la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, actrița a fost întrebată dacă, trei ani mai târziu, „se schimbă direcția” în industria divertismentului. „Cred că discursul s-a schimbat complet”, a răspuns ea la o conferință de presă, adăugând că „sunt multe lucruri de care oamenii sunt conștienți acum”.

Însă Sarandon a dezvăluit totodată că a pierdut roluri și că acest lucru continuă să i se întâmple din cauza convingerilor ei politice.

„În ceea ce privește structura de putere”, a afirmat aceasta, „mi s-au retras recent roluri din filme, pentru că există agenții care încă le spun oamenilor să nu mă angajeze. Dar aceasta este structura de putere”.

Actrița spune că se simte mai binevenită în restul lumii decât la Hollywood

Ea a subliniat însă că, la nivel internațional, continuă să se simtă „binevenită”. Sarandon a făcut comentariile la o conferință de presă dedicată „The Eco Chamber”, noul film italian în care joacă și care a fost prezentat în premieră la Veneția.

„Așa că depinde. Dacă este vorba despre un mare studio, cred că există – nu doar în cazul meu, ci și în cazul altor persoane – oameni cărora li s-a spus că acest lucru este imposibil”, a mai declarat ea, referindu-se la posibilitatea de a fi angajată.

„Așa că da, cred că a existat o schimbare în ceea ce privește înțelegerea situației și cred că publicul larg a înțeles mai bine, dar în industria mea există încă poziții foarte ferme susținute de sioniști și de [cei] care nu și-au schimbat atitudinea față de mine. Dar mi-am găsit familia, mi-am găsit oamenii și sunt bine”, a continuat Susan Sarandon.

Revista People notează că afirmațiile sale au fost întâmpinate cu aplauze de cei prezenți la conferința la conferința de presă.

Luca Marinelli, Susan Sarandon, Andrea Pallaoro și Alicia Vikander la premiera de la Veneția a filmului „The Eco Chamber”, FOTO: Alberto Terenghi, Pool Even / Zuma Press / Profimedia

Comentariul lui Susan Sarandon care a declanșat rumoare la Hollywood

În decembrie 2023, Sarandon a publicat o declarație pe Instagram, în care și-a cerut scuze pentru că a spus că evreii americani „gustă acum din ceea ce înseamnă să fii musulman în această țară”, în urma atacului Hamas asupra Israelului.

Comentariile sale controversate fuseseră făcute cu o lună înainte, în cadrul unui miting desfășurat la New York.

„Această formulare a fost o greșeală teribilă, deoarece sugerează că, până de curând, evreii au fost străini de persecuție, când exact opusul este adevărat”, a spus Sarandon la acea vreme.

Declarația sa se încheia cu promisiunea de a continua să susțină valorile umanitare și de a păstra un dialog deschis cu privire la probleme complexe.

„Îmi voi continua angajamentul față de pace, adevăr, dreptate și compasiune pentru toți oamenii. Sper că ne putem întâlni cu dragoste și disponibilitatea de a purta un dialog, în special cu cei cu care nu suntem de acord”, a scris ea.

„The Echo Chamber”, noul film în care Sarandon joacă alături de Alicia Viskander și Luca Marinelli sub regia lui Andrea Pallaoro , a avut premiera duminică la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. „O poveste de dragoste în care granițele dintre prezență și absență, grijă și dependență, dorință și control se estompează până când dispar cu totul”, notează descrierea de pe IMDb a acestuia.

Cum se întâmplă de multe ori cu lungmetrajele prezentate întâi la marile festivaluri internaționale de film, „The Eco Chamber” nu are deocamdată o dată de lansare stabilită pentru cinematografele din România.