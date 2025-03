O actriță din filmele „Harry Potter” anunță că își face cont pe OnlyFans pentru a scăpa de datorii

Jessie Cave, actrița care a interpretat-o pe Lavender Brown în trei dintre filmele „Harry Potter”, a dezvăluit pe rețelele de socializare că își va deschide un cont pe platforma pentru adulți OnlyFans pentru a-și plăti datoriile și suplimenta veniturile, relatează revista Variety.

Cave a precizat că nu va publica conținut cu caracter sexual pe OnlyFans și că videoclipurile sale vor fi destinate celor care au fetișuri legate de păr.

„Îmi lansez un cont OnlyFans, dar nu este unul sexual”, a explicat Cave în podcastul său Before We Break Up Again. Ea a amintit că OnlyFans nu conține exclusiv conținut sexual, deși platforma este cel mai frecvent asociată cu acesta. „Este un fetiș. Un fetiș nu înseamnă neapărat ceva sexual”, a subliniat ea.

Actrița acum în vârstă de 37 de ani și-a explicat mai în detaliu decizia într-un mesaj publicat pe pagina sa de Substack.

„Un an. O voi încerca timp de un an. Scopul meu? Să îmi fac casa sigură, să acopăr tapetul ce are arsenic/plumb, să construiesc un acoperiș nou etc. Scopul meu? Să ies din datorii. Scopul meu? Să mă împuternicesc? Să le dovedesc celor care m-au judecat greșit în trecut că nu sunt chiar atât de drăguță? Să investesc timp într-un lucru în care nu am investit niciodată înainte: iubirea de sine”, a scris Cave.

„Oare anii petrecuți la convențiile Harry Potter au fost, de fapt, cercetare?” a întrebat ea retoric. „[Simt asta] ca și cum aș face ceva obraznic, ceva puțin stricat. Îmi place asta, ruperea manualului de reguli a micuței actrițe cuminți”, a continuat actrița.

Actrița Jessie Cave alături de Alan Rickman, Jim Broadbent și Daniel Radcliffe într-o secvență din filmul „Harry Potter și Prințul Semipur”, FOTO: Warner Bros Co / Everett / Profimedia Images

Jessie Cave a jucat în ultimele 3 filme „Harry Potter”

Cave a debutat în rolul lui Lavender Brown în filmul Harry Potter și Prințul Semipur din 2009 și a reluat rolul în ambele filme Talismanele Morții, care au încheiat franciza cinematografică bazată pe romanele autoarei britanice J.K. Rowling.

Deși este cel mai cunoscută pentru apariția sa în filmele Harry Potter, Cave a jucat și în lungmetraje precum Marile speranțe și în seriale TV ca Industry și Black Mirror. De asemenea, a fost vocea personajului Lavender Brown în două jocuri video din franciza Harry Potter.

Revista Variety amintește că în ultimii ani OnlyFans a devenit o platformă populară printre artiști, inclusiv actori, conținutul publicat de aceștia fiind însă rareori de natură sexuală. Cântăreața și compozitoarea Lily Allen a dezvăluit anul trecut că contul său de OnlyFans, unde publică poze cu picioarele ei, îi aduce mai mulți bani decât veniturile din drepturile de autor primite ca urmare a difuzării cântecelor sale pe Spotify.

Actrița Drea de Matteo, câștigătoare a unui premiu Emmy pentru interpretarea sa din serialul The Sopranos, a dezvăluit, de asemenea, anul trecut că a reușit să își salveze casa de la executare silită după ce și-a creat un cont OnlyFans într-un moment în care cariera sa era în impas la Hollywood.