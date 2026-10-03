O adevărată comoară arheologică se ascunde la vedere pe Calea Victoriei. Bisericile suprapuse și misterioasele tuneluri din curtea unei clădiri-monument

Pe Calea Victoriei, peste drum de fostul Palat al Poștei Centrale, actualul Muzeu Național de Istorie a României, este o clădire care, de-a lungul ultimelor patru secole, a trecut prin numeroase transformări. A fost dărâmată, a fost refăcută și, mai presus de toate, a fost martoră la cele mai sângeroase momente din vechiul București.

E casa blănarului Moritz Prager, azi sediul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, și fiecare palmă de pământ din jurul și de sub această clădire mustește de istorie străveche, în straturi peste straturi de trecut, îngropate și uitate.

Citește, pe B365.ro, istoria Bucureștiului poate fi spusă printr-o clădire cu o uriașă încărcătură istorică.