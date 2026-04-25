Skip to content
Breaking News
Actualitate

Fragmente de dronă au fost găsite și în județul Tulcea. Anunțul MApN

George Sîrbu

În zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă, informează MApN, anunțul venind după ce tot sâmbătă o dronă cu explozibil la bord a căzut în municipiul Galați ceea ce a dus la evacuarea străzilor din apropiere și mutarea dispozitivului, care a fost apoi detonat în siguranță.

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, a comunicat MApN.

Nu este clar la acest moment dacă drona a căzut pe teritoriul românesc tot în timpul atacului aerian masiv al Rusiei de peste noapte.

Văcăreni este la aproximativ 20 de kilometri sud-est de locul din municipiul Galați unde s-a prăbușit o altă dronă în noaptea de vineri spre sâmbătă.

De asemenea, localitatea este la circa 15 kilometri de localitatea Reni de pe partea ucraineană a Dunării ce a fost vizată de un val de drone peste noapte.

Noile informații vin după ce o dronă a căzut în noaptea de vineri spre sâmbătă într-o zonă locuită din municipiul Galați în timpul unui atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei.

Peste noapte, MApN a detectat drone în apropierea spațiului aerian al României și a ridicat la ora 02:00 două aeronave Eurofighter Typhoon britanice de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

De asemenea, Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.