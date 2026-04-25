Fragmente de dronă au fost găsite și în județul Tulcea. Anunțul MApN

În zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă, informează MApN, anunțul venind după ce tot sâmbătă o dronă cu explozibil la bord a căzut în municipiul Galați ceea ce a dus la evacuarea străzilor din apropiere și mutarea dispozitivului, care a fost apoi detonat în siguranță.

„Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliției de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării”, a comunicat MApN.

Nu este clar la acest moment dacă drona a căzut pe teritoriul românesc tot în timpul atacului aerian masiv al Rusiei de peste noapte.

Văcăreni este la aproximativ 20 de kilometri sud-est de locul din municipiul Galați unde s-a prăbușit o altă dronă în noaptea de vineri spre sâmbătă.

De asemenea, localitatea este la circa 15 kilometri de localitatea Reni de pe partea ucraineană a Dunării ce a fost vizată de un val de drone peste noapte.

Noile informații vin după ce o dronă a căzut în noaptea de vineri spre sâmbătă într-o zonă locuită din municipiul Galați în timpul unui atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei.

Peste noapte, MApN a detectat drone în apropierea spațiului aerian al României și a ridicat la ora 02:00 două aeronave Eurofighter Typhoon britanice de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

De asemenea, Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.