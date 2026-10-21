O aplicație nouă vrea să poți cumpăra produse artizanale direct de la producătorii români

Doi antreprenori cu experiență în condus companii din industria culinară au lansat o aplicație care funcționează ca o piață de producători locali – o piață prin care cumpărătorul se plimbă și alege ce îi place.

Nu e singura inițiativă care vrea să ajute consumatorii să cumpere produse românești de serie mică, însă este diferită. Care sunt celelalte și ce oferă fiecare

Alin Șerban, fost CEO Tazz, și Călin Costinaș, fost Deputy CEO Profi, au lansat Hambar, o aplicație de telefon pe care poți găsi acum peste 200 de producători și peste 4.000 de produse din toată țara.

În șase luni, vor să ajungă la peste 600 de producători și 10.000 de produse.

Cei doi au început prin a analiza piața și au descoperit că există peste 10.000 de producători autorizați care nu au multe locuri în care să-și vândă produsele.

Au vizitat ferme, au vorbit cu oamenii care fac brânză, roșii sau zacuscă și au înțeles de ce e greu pentru ei să ajungă la clienți: fie nu au resurse să se promoveze, fie nu produc suficient ca să fie luați în considerare de marii distribuitori, fie nu știu de unde să înceapă.

„Nu ai voie să lași lucrurile astea să dispară”

„Am avut senzația de Avatar,” a spus Alin Șerban la lansarea aplicației. „Adică te-ai mufat cu alte realitate care nu știai că există. Cu niște oameni care au unități de măsură total diferite. Chiar sunt fascinat de oamenii cu care m-am întâlnit, de poveștilor lor, de pasiunile pe care le pun, de sufletul pe care îl pun. Nu ai voie să lași lucrurile astea să dispară. Din păcate, pe realitățile actuale n-au piețe.”

Cei doi un sistem care să rezolve toate nevoile lor: au creat ambalaje termice (ice packs, pentru a trimite în siguranță lactate și mezeluri), cutii și pungi izolatoare (care țin până la 72h temperatura constantă), au contractat o firmă de curierat care nu cere să tipărești comanda de transport (pentru că producătorii nu au imprimante), și, mai ales, aplicația acoperă costurile de transport oriunde în România și în Uniunea Europeană.

În schimb, Hambar își oprește un comision din fiecare comandă – 25%.

Conform informațiilor din piață, platformele de livrare din orașe (cele care aduc mâncare de la restaurante) au comisioane în jur de 35-40%, ceea ce înseamnă că procentul cerut de Hambar nu este foarte mare.

Ce prețuri sunt

Am verificat dacă produsele din aplicație sunt mai scumpe din cauza acestui comision.

La un unt de arahide de la un producător local, de exemplu, prețul este cu 5 lei mai mare decât în magazinul propriu (32 față de 27), dar semnificativ mai ieftin decât la alte magazine online care îl distribuie. Deci suma nu se transferă decât parțial către consumatorul final, cel puțin în acest caz.

Toți producătorii trebuie să aibă personalitate juridică, să fie verificați printr-o vizită detaliată – au 20 de oameni care se ocupă de aceste verificări – și apoi pot să-și listeze singur produsele.

Unul sau 200, nu au nicio limită. Comenzile merg direct la producător, care le ambalează – toți au primit ambalajele speciale, cu sigla Hambar – și le trimit.

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Platforma are momentan în ofertă: zacuscă, murături, dulcețuri, miere și produse de băcănie, brânzeturi și lactate, specialități din pește, produse de patiserie, carne și mezeluri din porc, mangaliță, vită, pui și vânat, dar și legume și fructe de sezon.

Categoria de băuturi include vinuri de la crame mici și mijlocii, bere artizanală, spirtoase, vișinată, lichioruri, sucuri și siropuri, iar pentru ocazii speciale sunt disponibile și pachete care combină mai multe produse de la același producător.

Modele similare

Nu este singura inițiativă care încearcă să ajute micii producători să își găsească o piață și pe cei interesați de produsele lor să îi găsească.

ROMO, de exemplu, este un sistem creat la Brașov după un model finlandez, în care, cu ajutorul unui grup de Facebook, producătorii verificați își anunță săptămânal ofertele (fructe, legume, brânzeturi, carne, ouă, deserturi, miere) și preiau comenzi de la clienți.

După plată (mereu în avans), producătorii livrează comanda în cadrul unei piețe temporare care se organizează într-un mall din oraș. Modelul a fost replicat și la București (cu livrare în Corbeanca).

ROMO se asigură că producătorii sunt autentici – le verifică fermele și laboratoarele de producție – și se ocupă de organizarea pieței. Dar acest sistem nu permite livrarea produselor acasă la client și comenzile se fac pe un grup public, unde poate vedea oricine ce cumpărături faci.

Alte sisteme sunt târgurile, precum Artisan Food Market sau târgurile de la Muzeul Țăranului Român, dar nu numai, unde producătorii închiriază un stand și vând direct.

Nu în ultimul rând, aproape toate marile lanțuri de supermarketuri, dar și supermarketurile online, au secțiuni cu produse locale. În cazul acesta, compania colectează produsele de la artizani și le vinde în magazinele proprii sau le livrează prin curier.

Hambar este prima care oferă și comoditatea cumpărăturilor online care a devenit un standard pentru consumatori: o aplicație în telefon, plata cu cardul, livrarea prin curier.

Pe lângă asta, produsele sunt ambalate și trimise direct din ferme, fără să mai treacă prin intermediari. Sistemul are potențialul să le ofere ambelor părți, și producătorului, și consumatorului, ce aveau nevoie.