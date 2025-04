„O aventură prin peisajul rural de vis al României”. Cum se vede Via Transilvanica prin ochii fascinați ai unui străin

Traseul provocator de 870 de mile (1.400 de kilometri) străbate în diagonală România și cuprinde pajiști montane, păduri de basm și mănăstiri medievale, scrie Damien Gabet, jurnalist freelancer, scriitor și blogger de turism, într-un amplu editorial publicat marți în The Guardian și dedicat „peisajului de vis” de pe Via Transilvanica, pe care l-a străbătut parțial.

„După aproximativ șapte minute de mers pe bicicleta electrică, primele semne de dependență au devenit evidente. Pe măsură ce urcam pe dealurile cețoase din Bucovina, în nordul României, butonul «power assist» al bicicletei mele semăna mai degrabă cu un dozator de morfină. Sergiu, ghidul grupului meu, știa ce pun la cale. «Fii sincer cu tine – folosește modul ‘turbo’ doar dacă trebuie!», a strigat el. Degetul meu mare s-a ascuns sub ghidon”, povestește el.

„În aventurile anterioare am rezistat asistenței, susținând că alimentarea cu baterii este apanajul celor neserioși. Însă (…) pe aceste dealuri amețitoare motorul suplimentar era aproape esențial. Dar, ca în cazul tuturor medicamentelor, moderația este esențială. La urma urmei, nu ai vrea să rămâi fără energie pe dealuri pe care trăiesc lupi, urși și râși”, mai scrie el.

Damien Gabet precizează că a fost invitat să ia parte la prima plimbare și drumeție, pe un ebike, organizată de operatorul de turism Slow Cyclist de-a lungul unei secțiuni din Via Transilvanica din România.

Supranumit „Camino-ul Estului”, acest traseu reunește vechi drumuri comerciale și poteci folosite de animale, întinzându-se spre sud-vest de la Putna, în apropiere de granița cu Ucraina, până în satul Drobeta-Turnu Severin, la 1.400 km distanță, și la mică distanță de Serbia.

„România care călătorește în timp”

În egală măsură atracție ecoturistică, proiect artistic și linie de viață economică, Via Transilvanica este un traseu cu o poveste în spate, spune Gabet.

Traseul a fost conceput de ecologistul Alin Ușeriu și de fratele său, Tiberiu (care a fost închis în trecut pentru jaf armat, iar acum este un ultramaratonist celebru), care „au trecut cu succes peste corupție, interese mafiote și obstacolele naturale ale lanțului muntos al Carpaților”.

„Este atât un triumf al rezistenței, cât și al planificării traseului”, notează el.

„Timp de patru ani și jumătate, sfidând șansele, ei au sculptat o cale care unește șapte regiuni, cu ajutorul a sute de voluntari. Rezultatul? O invitație irezistibilă de a vă pierde în peisajul rural al României care călătorește în timp”, mai afirmă Gabet.

Cum reflectă bloggerul britanic experiența de pe Via Transilvanica:

„După ce am fost convins cu greu să particip acasă la o nuntă de familie, am ajuns la cu două zile întârziere în această aventură. Din întâmplare, asta a însemnat că am ratat cu puțin o furtună uriașă, care îi udase bine pe ceilalți din grupul meu cu o zi înainte. I-am ajuns din urmă, puțin răvășiți de vânt, dar bine dispuși, în fața unei mănăstiri din secolul al XVI-lea din Vatra Moldoviței, la aproximativ 30 de kilometri sud de Putna. Aceasta este una dintre cele opt biserici din regiune înscrise pe lista UNESCO, care sunt unice datorită frescelor lor exterioare, care au fost concepute, ne-a spus Sergiu, ca «biblii pentru analfabeți». Acestea au fost remarcabil de bine conservate datorită unei arhitecturi inteligente și a vopselei elegante. Albastrul de Voroneț, realizat din rarul lapis lazuli, încă mai strălucește.

Unele părți ale traseului sunt prea abrupte și alunecoase, fiind destinate doar celor mai avansați bicicliști, așa că am abordat secțiunea de dimineață pe jos. Ploaia se potolise și aerul era plin de miros de conifere umede, pământ exotic și fum de lemn. Priveliștile erau deja la înălțimea instantaneelor din broșura Slow Cyclist: Pajiști de munte în stil elvețian, culmi cu pini și ferme care și-ar găsi locul într-un film de groază de Robert Eggers.

Clopotele vacilor se auzeau și mi-am dat seama curând că erau mânate de câinii ciobănești de Bucovina, care apără turmele de lupi, urși și… excursioniști. «Rămâneți în grup sau vor crede că v-au separat», ne-a avertizat Sergiu. Fiarele s-au apropiat încet, lătrând, dar punga cu dulciuri pregătită de Sergiu i-a păstrat liniștiți.”

„Am luat-o la vale – cu inima bătând cu putere – urmărind ceața de biciclete printre copaci. Din păcate, nu am văzut urși, dar am pedalat excelent”

„Dacă faceți drumeții sau mergeți pe bicicletă pe aceste dealuri, Sergiu este un om potrivit să vă conducă. Pe lângă faptul că s-a născut la munte, el a fost ales de Tășuleasa Social – ONG-ul condus de frații Ușeriu – să cartografieze Via Transilvanica din perspectiva unui ciclist. El a făcut în mod corespunzător o recunoaștere a celor 870 de mile pe două roți. «Dacă nu cunoști traseul, poți muri», a avertizat el. «Unele urcări sunt aproape verticale». Într-adevăr, acesta este traseul de debut din noua serie Expedition a Slow Cyclist – construită pentru cicliștii mai aventuroși, mai degrabă decât pentru cei care preferă să ia prânzul după o tură lejeră cu bicicleta.

Acestea fiind spuse, opririle noastre de la prânz au fost de o frumusețe simplă: mezeluri, roșiile de un roșu intens și brânzeturile de casă. Cu țuica de prune pe masă, m-am simțit întărit pentru tura de după-amiază. Vehiculele de suport și o echipă prietenoasă erau aproape, cu pompe și chei Allen (chei imbus, n.r.) înainte să demarăm din nou.

«Suntem pe cale să urcăm o pantă. Vrea cineva ceva dulce?», a întrebat Sergiu. În timp ce ardeam caloriile până la o stație de schi rudimentară, cu o altă priveliște minunată, am fost recunoscători pentru batoanele cu nuci pe care le distribuise. Atât de mult spațiu deschis și nici un suflet la vedere. Am verificat cu cei din grupul meu și au întâlnit doar alți trei excursioniști de la începutul călătoriei.

Dimineața următoare a început cu un drum ușor prin pajiști presărate cu căpițe de fân în formă de cupole. Apoi, fără prea multe avertismente, am coborât într-o pădure străveche – genul care pare a fi decorul unei povești a Fraților Grimm. «Ce trăiește aici?», am întrebat. «Urși, căprioare, uneori chiar și lincși», a spus Sergiu cu dezinvoltură. «Dar vei fi norocos să îi vezi».

Pădurea a marcat prima mea încercare de single-track riding. Am rămas în urmă în mod intenționat, lăsându-i pe ceilalți să se strecoare în față, apoi am luat-o la vale – cu limba scoasă, cu inima bătând cu putere – urmărind ceața de biciclete printre copaci. Din păcate, nu am văzut urși, dar am pedalat excelent”.

„Indicatoare de drum stau de pază la fiecare kilometru al traseului. «Este cea mai lungă galerie de artă din lume»”

„Aici am observat lespezile de antracit de 250 de kilograme, indicatoare de drum realizate de diferiți sculptori, care stau de pază la fiecare kilometru al traseului. Fiecare dintre ele este sculptată și marcată cu un T portocaliu îndrăzneț (de la Transilvanica). «Este cea mai lungă galerie de artă din lume», spune Iancu, al doilea ghid al nostru. «Traseul a fost construit de voluntari – oameni care au renunțat la timpul lor liber pentru ceva mult mai important decât ei, deci cred că asta spune multe».

Una dintre misiunile Via Transilvanica este de a opri fluxul de oameni care părăsesc zonele rurale, oferindu-le un motiv să rămână sau chiar să se întoarcă. La prânz, în a doua zi de călătorie, cu Iancu traducând, am vorbit cu gazda noastră, care mi-a spus că numărul vizitatorilor pe care îi primește a crescut de șase ori de la deschiderea traseului, în 2022.

Cazarea din acea noapte la pensiunea La Moara – toată lemn sculptat și vise alpine – amintea din nou de Elveția. La cină, nu am putut rezista unei a doua porții de ciorbă de găluște: găluște de griș cu carne, plutind într-o supă plină de mărar. Felurile principale au fost papricaș de pui și o grămadă uriașă de mămăligă, amestecată cu brânză nepasteurizată din turma gazdelor noastre.

În ultima zi, tura de după-amiază a avut loc pe o pârtie de schi, iar diferitele niveluri de pregătire fizică ale grupului au devenit mai evidente. Degetele stăteau deasupra butonului de asistență, dar chiar și la putere maximă era o provocare. Până acum, îmi găsisem ritmul (…). Alții se chinuiau, totuși, ceea ce făcea ca lucrurile să se oprească puțin. V-aș sfătui să verificați, înainte de a vă înscrie, dacă ceilalți din grup sunt mai mult sau mai puțin la nivelul vostru.

Cu toate acestea, echipa Slow Cyclist a găsit un echilibru minunat între cardio și cultură, oferind o perspectivă caldă asupra trecutului și prezentului României – printr-o aventură în noroi, în peisajul său rural de vis. Timp de trei zile, am pedalat prin peisaje de basm și am mâncat ca un fermier săsesc fericit. Mi-am jurat deja să mă întorc pentru a parcurge și mai mult din traseu.

Am urcat dealul final într-o linie liberă, gâfâind și ne-am oprit în timp ce Sergiu s-a împrietenit cu o fermieră care urmărea vacile, cu o găleată de lapte în mână. Ne-a oferit să bem. «Nu, mulțumesc», am spus eu. «Dar aveți rachiu de prune?».

The Slow Cyclist oferă o expediție Bucovina de cinci nopți, cu prețuri începând de la 1.750 de lire sterline de persoană, pe baza unui grup de 12 persoane, incluzând drumul de la aeroport, un vehicul de sprijin și transportul bagajelor, ghizi locali vorbitori de limbă engleză, cinci nopți de cazare, toate mesele și activitățile, precum și închirierea de ebike-uri și căști. Există plecări regulate programate între lunile iunie și noiembrie, iar tururile private de grup pot fi organizate la cerere, potrivit descrierii de pe site-ul theslowcyclist.com.”