ANM a emis o avertizare meteo pentru București pentru mâine. Revine canicula

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben pentru orele următoare. Temperaturile vor crește puternic până spre seară.

Începând cu ora 12.00 și până diseară, la ora 21.00, vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, în creștere față de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Cod galben și în alte regiuni

În același interval de timp va fi cod galben și în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei. Indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi

manifestări de instabilitate atmosferică.

Vineri (22 august) va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.

