O avertizare meteo tocmai a intrat în vigoare în București. Atenție în următoarele ore

Capitala se află sub o avertizare cod galben de furtuni până duminică seară.

În intervalul 16 mai, ora 12 – 17 mai, ora 21, pentru municipiul București este în vigoare un cod galben ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii.

Sâmbătă, vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă, potrivit ANM. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial (cantități de apă în general de 20…30 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (50…60 km/h), în a doua parte a zilei și noaptea. Vor fi condiții de vijelie și grindină.

Temperatura maximă va fi de 25…26 de grade, iar cea minimă de duminică dimineața va fi de 9…12 grade.

Duminică, vremea se va răci accentuat, va fi închisă și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Cantitățile de apă vor fi în jurul a 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 15…17 grade.