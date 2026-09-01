O bătrână de 89 de ani a primit ordin să înlăture grădina de pe stradă pe care a îngrijit-o timp de un sfert de secol în Londra

Un consiliu local din Marea Britanie i-a spus unei bunici în vârstă de 89 de ani că ar putea fi nevoită să renunțe la grădina stradală de care s-a îngrijit cu drag timp timp de peste două decenii, după ce vecinii s-au plâns că aceasta atrage „comportament antisocial”, relatează The Independent.

Katharine Hoskyns a creat o mică oază, cu o bancă și câteva ghivece cu plante, pentru a înfrumuseța zona din fața casei sale din St John’s Wood, în nord-vestul Londrei. Fosta profesoară spune că îi place să aibă grijă de colecția de roșii, mușcate și plante aromatice și că mulți dintre vecinii săi vin să o ajute.

Cu toate acestea, Consiliul Municipal Westminster (WCC) i-a trimis luna trecută o notificare prin care îi cerea să îndepărteze banca și plantele, după o „serie de plângeri din partea locuitorilor”, potrivit cărora acel loc atrage „comportament antisocial”.

Consiliul a declarat că, în pofida reticenței membrilor săi față de măsură, a fost obligat să înceapă o procedură oficială în acest sens. Consiliul susține că speră ca situația să mai poată fi rezolvată „pe cale amiabilă”.

Ghivecele cu flori și plante îngrijite de Katharine Hoskyns, FOTO: James Linsell Clark / SWNS / SWNS / Profimedia

Bătrâna afirmă că problemele sunt cauzate de un singur vecin

Katharine Hoskyns susține că există un singur vecin nemulțumit de grădina sa: „Este o singură persoană căreia nu-i place. A crezut că pe bancă avea loc un comportament antisocial. Nu există niciun comportament antisocial”.

Hamilton Gardens este o stradă înfundată, situată în apropiere de Abbey Road, la doar câțiva pași de studioul în care formația Beatles și-a înregistrat celebrele albume.

Katharine locuiește în casa sa de acolo încă din anii 1960 și a adăugat treptat ghivecele cu plante de-a lungul anilor, începând cu 25 de ani în urmă.

„Consiliul a amenajat locuri de parcare, așa că am ajuns să am mașini parcate în fața casei, în locul spațiului frumos pe care îl aveam înainte. Am decis că, în loc să fiu nefericită din cauza acestui lucru, aveam să fac din nou locul să arate frumos”, a declarat bătrâna.

„Îmi place pentru că pot să mă ocup liniștită de ghivecele mele, iar oamenii vin și stau de vorbă cu mine. Este un loc plăcut și sociabil. Am fost foarte supărată când am primit scrisoarea. Nu împiedică pe nimeni să treacă, este suficient loc și pentru un scaun cu rotile”, a povestit ea.

Katharine Hoskyns, FOTO: James Linsell Clark / SWNS / Profimedia

Consiliul nu a luat deocamdată măsuri pentru îndepărtarea grădinii stradale

Scrisoarea primită de aceasta din partea autorităților nota că WCC primise plângeri din partea „unor membri ai comunității locale”.

Scrisoarea afirma totodată că prezentanții consiliului consideră că grădina ar putea crea probleme, menționând că ghivecele care cad ar putea provoca răni și că banca nu a fost certificată ca fiind „sigură din punct de vedere structural”.

Însă Katharine a spus că nu intenționează să cedeze atât de ușor. Bunica a răspuns scrisorii cu ajutorul familiei sale, prezentându-și argumentele și anexând o petiție semnată, la acel moment, de peste 60 de localnici.

Termenul până la care plantele trebuiau îndepărtate a trecut deja, fără ca WCC să ia vreo măsură, însă Katharine crede că lupta lor nu s-a încheiat încă.