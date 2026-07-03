O biserică veche de peste 300 de ani din Maramureş, făcută scrum după un incendiu puternic

Biserica din lemn din satul Posta, monument istoric, a fost distrusă în întregime în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri, a anunțat ISU Maramureş, citat de site-ul local Vasiledale.

Biserica de lemn „Sfântul Ilie” din localitatea Posta era monument istoric, categoria A, și datează din anul 1675, a anunțat Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului.

Potrivit ISU Maramureș, alerta a fost dată în jurul orei 4:00. Flăcările au cuprins întreaga construcție și turla înaltă de aproximativ 25 de metri. Incendiul a izbucnit din cauza trăsnetului, potrivit sursei citate.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, prin ardere violentă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Flăcările au cuprins și turla bisericii, cu o înălțime de circa 25 de metri, existând pericolul iminent de prăbușire a structurii”, a anunțat ISU.

Incendiul a fost între timp localizat

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje de prim ajutor SMURD, o cisternă pentru alimentare cu apă și două autospeciale de primă intervenție și comandă.