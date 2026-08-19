O cabană montană a fost luată cu asalt de turiști care au văzut gogoșile servite în Dolomiți: „Am venit doar pentru asta”

Sute de oameni au luat cu asalt o cabană montană din Munții Dolomiți ai Italiei, nu pentru priveliștile panoramice, ci în căutarea unor produse de patiserie cremoase, reaprinzând dezbaterea despre supraturismul generat de rețelele sociale, relatează The Guardian.

Vizitatorii s-au îndreptat în masă către refugiul „Friedrich August”, situat la 2.300 de metri deasupra nivelului mării în Val di Fassa, între Col Rodella și Passo Sella.

Unii dintre ei au povestit în filmări pe care le-au publicat pe rețelele de socializare că s-au trezit în zori sau că au campat peste noapte, doar pentru a se asigura că pot cumpăra un krapfen proaspăt copt, înainte ca acestea să se termine. Krapfenul este o prăjitură tradițională germană asemănătoare unei gogoși.

Ce spun turiștii care au luat cu asalt cabana din Munții Dolomiți

Oamenii afirmă că au fost stârniți de bloggeri culinari care promovaseră produsele de patiserie în videoclipuri, mâncându-le cu Dolomiții în fundal.

Prăjiturile costă până la 4 euro bucata, iar promovarea lor a provocat cozi uriașe de-a lungul potecii înguste care duce spre cabană.

Cozile, în loc să descurajeze mulțimile, au adus și mai mulți oameni după ce imaginile cu scenele respective au fost distribuite pe scară largă online.

„Am venit doar pentru asta”, a declarat un vizitator pentru Rai News, în timp ce un altul a spus că a fost atras de un mesaj despre krapfen publicat pe Instagram, însoțit de „o muzică paradisiacă”.

O persoană care lucrează la refugiu a spus că localul produce aceste produse de patiserie de 30 de ani fără să fi existat vreodată probleme și a dat vina pe influenceri pentru crearea unei situații „haotice”. „Nu ne place”, a spus angajatul, care a cerut să nu îi fie publicat numele.

Cabana „Friedrich August” din Munții Dolomiți, FOTO: Fedecandoniphoto / Dreamstime.com

Valurile de turiști în munții pitorești ai Italiei provoacă nemulțumiri

Nici asociațiile care reprezintă localitățile montane din Italia nu privesc cu ochi buni situația. Acestea afirmă că problema nu o reprezintă krapfen, ci „algoritmii care distrug mediul montan”, direcționând mulțimile către locuri de o frumusețe deosebită.

„Munții nu sunt un loc de joacă”, a subliniat Marco Bussone, președintele uniunii naționale a comunităților montane din Italia, într-o declarație pentru publicația online Fanpage.

Francesco Abbruscato, președintele filialei din Veneto a Clubului Alpin Italian, a declarat pentru Vita.it că turismul bazat pe imagini erodează adevăratul spirit al muntelui.

„Principala problemă o reprezintă cei care vizitează munții fără să îi cunoască sau să îi respecte”, a spus el. „Până acum cinci sau șase ani, nu vedeam turism excesiv în anumite puncte sau în anumite momente în Dolomiți. Acum există locuri emblematice în care nu mai este posibil să apreciezi frumusețea, deoarece suntem înconjurați de zeci de oameni care își fac selfie-uri și care sunt acolo doar pentru asta”, a deplâns el.

Scene similare au avut loc în Roccaraso, un oraș montan din Abruzzo, în ianuarie 2025, când turiștii veniți pentru o singură zi au luat cu asalt stațiunea, după ce o vedetă de pe TikTok a publicat videoclipuri cu ea pe pârtiile de schi.