O cisternă cu 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat în Prahova. Populația, evacuată pe o rază de un kilometru

O cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe carosabil sâmbătă seară, în localitatea Cioranii de Jos, județul Prahova, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

21:54

DSU a anunțat că până la acest moment au fost evacuate 72 de persoane din 50 de locuințe. Unele au fost preluate de rude, iar altele sunt relocate la sala de sport din localitate. De asemenea, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din Ciorani.

Conform sursei citate, firma transportatoare urmează să trimită o altă autocisternă pentru realizarea operațiunii de transvazare.

Autoritățile au precizat că, având în vedere riscul, au dispus evacuarea preventivă a populației pe o rază de aproximativ un kilometru. Perimetrul este asigurat de polițiști și jandarmi.

„La locul intervenției au fost mobilizate inițial o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD de la Detașamentul Mizil. Ulterior, forțele au fost suplimentate cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un microbuz, roboții pentru stingere din cadrul ISU București-Ilfov, precum și un echipaj CBRN din cadrul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență”, a mai transmis DSU.

Potrivit DSU, în urma măsurătorilor efectuate cu aparatura din dotare nu au fost identificate scurgeri de GPL. De asemenea, nu au fost înregistrate victime.

Misiunea este în desfășurare.