O clădire emblematică din București stinge luminile și se alătură campaniei de economisire a energiei

„La Mița Biciclista” a anunțat că va stinge iluminatul arhitectural al clădirii începând din această seară, ca efect al stării de alertă în care România se află acum în domeniul energetic. Reprezentanții Mița Biciclista spun că măsură va fi valabilă „pe toată durata stării de alertă”.

„România e în stare de alertă energetică. Seceta extremă din Europa a coborât debitul Dunării, iar hidrocentralele merg la capacitate redusă obligând România să-și reducă producția de energie electrică. Intervalul critic pentru sistem e seara, între 20:00 și 23:00, exact orele în care o fațadă luminată e cea mai vizibilă”, este anunțul făcut de reprezentanții clădirii pe pagina lor de Instagram.

Pe lângă această măsură, ei mai spun că nu vor mai folosi aparate de aer condiționat în încăperile fără public, nu vor mai lăsa aparatele în priză seara, vor închide aparatele de aer condiționat după ora 20:00, vor opri vitrinele goale și vor porni o singură dată cuptoarele restaurantului, dimineața.

„Ne-am propus o reducere de 15%-20% a consumului casei. Publicăm rezultatul real pe 17 august, oricare va fi el. Măsurile sunt luate pe toată durata stării de alertă”, mai scrie în postare.

În încheiere, reprezentanții fac un îndemn clădirilor din centrul Bucureștiului care au fațade iluminate să le stingă în fiecare seară, între orele 20 și 23, pe toată durata lunii august.

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