O clădire emblematică din Dubai intră în renovare pentru 18 luni, pe fondul scăderii turismului în regiunea Golfului Persic

Hotelul de lux Burj Al Arab din Dubai se va închide pentru o renovare majoră de 18 luni, a confirmat miercuri un membru al personalului, aceasta fiind prima renovare de la deschiderea sa oficială din 1999 şi având loc într-un moment în care turismul din regiunea Golfului Persic a încetinit din cauza războiului purtat de SUA şi Israel cu Iranul, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Proprietarul hotelului, lanţul turistic Jumeirah, a precizat marţi într-un comunicat că lucrările vor fi efectuate în etape pe parcursul unei perioade de aproximativ 18 luni şi vor fi conduse de arhitectul de interior Tristan Auer, cu sediul la Paris. Nu s-a specificat dacă proprietatea va fi închisă pe întreaga durată a renovării.

Angajatul mai sus menţionat a declarat că hotelul Burj Al Arab va oferi cazare alternativă în hotelurile din apropiere pentru oaspeţii care au rezervări pe durata lucrărilor. Perioada de închidere poate suferi modificări, a precizat acesta.

Hotelul în formă de velă, unul dintre cele mai cunoscute repere din Dubai şi proprietate emblematică a grupului Jumeirah, a suferit unele daune atunci când resturi provenite din interceptarea unui atac cu drone iraniene au lovit faţada sa la începutul lunii martie.

Lucrările „mult aşteptate” nu au legătură cu incidentul din martie, a afirmat acelaşi angajat.

În comunicatul său, grupul Jumeirah, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, nu a făcut o legătură între proiectul renovării şi război. Momentul ales este însă semnificativ, deoarece conflictul a afectat călătoriile către Dubai, întreruperile zborurilor afectând Emiratele Arabe Unite, iar grupurile de lux avertizând în legătură cu presiunea asupra profiturilor pe măsură ce cererile de cazare din partea vizitatorilor se diminuează.