O companie AI inspirată de „The Sims” are o idee îndrăzneață pentru alegeri

O companie nouă, prezentată recent într-un articol din The Wall Street Journal, pune însă o întrebare îndrăzneață: dacă am înlocui pur și simplu toate sondajele de opinie cu rezultate produse de inteligența artificială (AI)?, relatează Gizmodo.

Compania respectivă se numește Simile, este un startup din Silicon Valley, și tocmai a primit o finanțare de 100 de milioane de dolari de la investitori în capital de risc.

Potrivit site-ului său, Simile susține că „dezvoltă un model fundamental capabil să prezică comportamentul uman în orice situație, la orice scară”.

Joon Park, unul dintre fondatorii și CEO-ul companiei, a explicat pentru WSJ puțin mai detaliat cum ar funcționa acest lucru. Aparent, compania antrenrează „agenți AI” pe baza unor interviuri în stil conversațional realizate cu persoane reale, moment în care agenții devin „gemeni digitali” sau „clone digitale” ale omologilor lor umani.

„Agenții” sunt instrumente AI proiectate să realizeze cap-coadă sarcini cu input uman minim și sunt considerat pasul următor al capacității actuale de dezvoltare a inteligenței artificiale.

Ce promite compania din Silicon Valley

În cazul Simile, date reale despre comportamentele și obiceiurile de consum ale oamenilor sunt apoi adăugate în simulări pentru a asigura că aceste clone digitale ale persoanelor reale sunt precise. Ulterior, informații de piață pot fi extrase (teoretic, cel puțin) punând cercetătorii de piață să discute sau să realizeze sondaje cu acele „clone”.

Clienții Simile au voie, după cum o formulează WSJ, „să pună un număr infinit de întrebări oamenilor lor AI”.

Această idee a „oamenilor AI” poate suna oarecum familiar fanilor jocurilor video. Există o simulare celebră în acest sens, concepută inițial ca o parodie a consumerismului, după cum avea să explice ulterior creatorul ei revistei The New Yorker. Se numește „The Sims” și este cel mai popular joc video care simulează realitatea cotidiană.

Fondatorul startup-ului s-a inspirat din „The Sims”

Deși „The Sims” nu este menționat în articolul din WSJ despre Simile, nu este un secret că startup-ul condus de Joon Park s-a inspirat din el. Un articol academic din 2023, care îl numără pe Park printre autori, descrie un efort de simulare a comportamentului uman:

„Creăm agenți generativi pentru a popula un mediu sandbox interactiv inspirat de ‘The Sims’, în care utilizatorii pot interacționa, folosind limbaj natural, cu un mic oraș format din douăzeci și cinci de agenți”, se arată în rezumatul lucrării.

Agenții din studiu au dorințe generale și interacționează între ei fără a urma un scenariu rigid. Articolul oferă următorul exemplu de conversație care are loc într-un magazin alimentar din interiorul simulării:

– Sam: Salut, Tom, ce mai faci?

– Tom: Bine, mulțumesc. Ce mai e nou?

– Sam: Ei bine, voiam să vorbesc cu tine despre ceva. De fapt, candidez la funcția de primar la alegerile locale care urmează.

– Tom: Serios? Asta e o veste grozavă! De ce candidezi?

– Sam: Sunt implicat în politica locală de ani de zile și chiar simt că pot face o diferență în comunitatea noastră. În plus, vreau să aduc idei și perspective noi la masa discuțiilor.

O companie majoră din SUA testează deja „agenții AI” ai Simile

Sri Narasimhan, un vicepreședinte al companiei americane CVS Health – unul dintre cele mai mari lanțuri de farmacii și servicii medicale din SUA-, a declarat pentru WSJ că interacționează deja cu oamenii simulați de Simile și că instrumentul reprezintă „un mare pas înainte pentru noi”.

„Nu e ca și cum ar trebui să mă opresc din cauza numărului de întrebări pe care le pun [intervievaților]. Nu apare oboseala”, spune acesta.

De exemplu, potrivit relatării din Journal, Narasimhan le-a adresat întrebări oamenilor simulați despre medicamentele pentru animale de companie, „descoperind că oamenii nu consideră administrarea medicamentelor animalelor lor o corvoadă”.

CVS se pregătește aparent să își extindă „lista” la o sută de mii de persoane simulate și să le interogheze despre „amenajarea magazinelor și designul unor produse noi”.

Simile are de asemenea un parteneriat cu Gallup, care a fost conceput pentru a simula experiența adresării unei întrebări de politică publică unui grup numeros de oameni.

Pe site-ul companiei există un exemplu despre cum ar trebui să arate acest lucru atunci când sistemul va funcționa pe deplin: în esență, o fereastră de tip chatbot, în care deasupra câmpului de introducere a textului apare, cu font gri, întrebarea „Ce ar trebui să întreb grupul?”.

„Modelați deciziile în raport cu opiniile din lumea reală – transparent, replicabil și validat empiric”, promite pagina.