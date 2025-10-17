Un startup de AI strânge milioane de dolari pentru a crea „gemeni” digitali ai colegilor de la muncă

Deși angajații își petrec mare parte din zi comunicând și coordonându-se între ei pe diverse proiecte, acest efort este adesea subminat de disponibilitatea anumitor persoane. Când un coleg care deține informații esențiale lipsește fiindcă este în concediu sau din alte motive, restul echipei trebuie să amâne progresul până când acea persoană răspunde, scrie TechCrunch.

Site-ul specializat pe tehnologie amintește și de o problemă specifică pentru companiile care apelează la outsourcing (externalizare), o practică întâlnită și în România, în special în sectorul IT: ce se întâmplă dacă ai de rezolvat urgent o sarcină, dar colegul de care ai nevoie să te ajute lucrează dintr-o țară aflată pe alt fus orar?

O soluție răspândită este ca angajații din țara în care se face externalizarea activităților să lucreze pe același fus orar cu cei din țara în care se află sediul companiei angajatoare. Asta vine însă cu inconveniente evidente pentru angajații nevoiți să lucreze într-un program foarte diferit față de cel care ar fi normal în țara lor.

O companie din Silicon Valley a strâns deja milioane de dolari pentru a rezolva problema

Ashutosh Garg și Varun Kacholia, fondatorii Eightfold – un startup de recrutare din Silicon Valley bazat pe inteligență artificială și evaluat recent la 2,1 miliarde de dolari – cred că au găsit o soluție la această problemă, dar și la alte situații care pot apărea într-o companie.

Ei consideră că progresele în domeniul modelor lingvistice de mari dimensiuni (LLM) și al tehnologiilor de confidențialitate sunt calea de urmat. La începutul acestui an, ei au lansat Viven, un startup axat pe „gemeni digitali”, cu misiunea de a le oferi angajaților acces la informații cruciale de la colegi, chiar și atunci când aceștia nu sunt disponibili.

În această săptămână, Viven a a obținut o finanțare inițială de 35 de milioane de dolari din partea mai multor companii specializate în învestiții în capital de risc, dar și a unor investitori individuali.

Cum funcționează „geamănul” digital

Viven dezvoltă un LLM specializat pentru fiecare angajat, creând practic un geamăn digital prin accesarea documentelor electronice interne, precum emailuri, canale Slack sau fișiere Google Docs. Alți angajați din organizație pot apoi interoga geamănul digital al unei persoane pentru a obține răspunsuri imediate legate de proiecte comune și cunoștințe partajate, la fel cum poți pune întrebări pentru ChatGPT.

„Când fiecare persoană are un geamăn digital, poți pur și simplu să vorbești cu geamănul ei ca și cum ai vorbi cu persoana respectivă și să primești răspunsul”, a declarat Ashutosh Garg pentru TechCrunch.

Un obstacol major este că oamenii nu pot împărtăși pur și simplu orice informație oricui le-o cere. Angajații gestionează adesea informații sensibile sau au fișiere personale pe care doresc să le păstreze confidențiale față de restul echipei.

Garg susține că tehnologia Viven rezolvă această problemă complexă printr-un concept numit „confidențialitate și context relațional”. Acesta permite modelelor LLM ale startup-ului să determine „cu precizie”, potrivit dezvoltatorilor lor, ce informații pot fi partajate și cu cine în cadrul organizației.

Cum sunt descurajați colegii să pună întrebări indiscrete chatbot-ului

Viven afirmă că modelele sale LLM sunt suficient de inteligente pentru a recunoaște contextul personal și pentru a ști ce informații trebuie păstrate private – cum ar fi întrebările legate de viața personală a unui angajat. Dar, poate cea mai importantă măsură de protecție este că fiecare persoană poate vedea istoricul interogărilor adresate geamănului său digital, ceea ce acționează ca un factor de descurajare împotriva întrebărilor nepotrivite.

„Este o problemă foarte dificilă și, până de curând, era de nerezolvat”, a declarat pentru TechCrunch Ashu Garg, partener la Foundation Capital, una dintre firmele care au investit în Viven.

În privința concurenței, Ashutosh Garg susține că nicio altă companie nu abordează încă conceptul de „gemeni digitali” pentru mediul enterprise.

TechCrunch amintește însă că doar fiindcă în prezent nu există competitori direcți nu înseamnă că alte companii nu vor dezvolta în viitor astfel de modele LLM care să fie folosite de companii. Chiar Garg amintește că Anthropic, Gemini, Microsoft Copilot și produsele enterprise de căutare ale OpenAI includ deja o componentă de personalizare.

El speră totuși că, dacă marile companii tech vor intra pe această piață, Viven va avea un avantaj competitiv prin modelul său de „context relațional”.