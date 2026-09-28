O companie aviatică din Europa găsită vinovată pentru omor din culpă în cazul unui accident în care și-au pierdut viața 116 persoane

Luni, Tribunalul Penal din Paris a declarat compania spaniolă Swiftair vinovată de omor din culpă corporativă în legătură cu prăbușirea, în 2014, a unui zbor al companiei Air Algerie, în urma căreia și-au pierdut viața 116 persoane în nordul Maliului, relatează agenția Reuters.

Swiftair a negat acuzațiile și a încercat să obțină suspendarea procesului, invocând faptul că nu putea fi judecată în Franța, întrucât o instanță spaniolă clasase deja cazul.

Potrivit Codului Penal francez, o companie poate fi condamnată cu o amendă maximă care reprezintă de trei ori valoarea amenzii maxime la care poate fi condamnată o persoană fizică (45.000 de euro) pentru infracțiunea de omor involuntar. Amenda penală nu trebuie confundată cu suma pe care o pot obține familiile celor dispăruți într-un proces civil separat.

Decizia tribunalului francez nu este definitivă.

Un judecător francez a condamnat compania la plata amenzii maxime de 225.000 de euro, în urma unui proces de trei săptămâni desfășurat la începutul acestui an, privind prăbușirea unui avion de pasageri MD-83 deținut de Swiftair.

Swiftair, care are la dispoziție 10 zile pentru a face apel împotriva hotărârii, nu a răspuns imediat luni solicitărilor privind o reacție, notează Reuters.

Prăbușit la mai puțin de o oră de la decolare

Zborul AH5017 al companiei Air Algerie s-a prăbușit la mai puțin de o oră după ce a decolat din Ouagadougou, capitala Burkina Faso, provocând moartea tuturor celor aflați la bord, dintre care aproximativ jumătate erau cetățeni francezi. Anchetatorii au declarat că aeronava a scăpat de sub control atunci când a fost lovită de gheață, întrucât sistemul anti-îngheț rămăsese oprit.

Procurorii au invocat neglijența în modul în care piloții Swiftair, care operau zborul în numele Air Algerie, fuseseră instruiți să facă față condițiilor de îngheț și citirilor eronate ale datelor.

Swiftair a dat vina pe deficiențele din reglementări și manuale.

În hotărârea pronunțată luni, instanța a respins unele argumente ale acuzării referitoare la pregătirea insuficientă, dar a afirmat că căpitanul nu fusese supus unei verificări adecvate a competențelor, iar echipajul nu efectuase numărul necesar de zboruri de perfecționare după o perioadă de inactivitate.