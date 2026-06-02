O companie aviatică românească tocmai a lansat o serie de noi zboruri de pe mai multe aeroporturi ale țării câtre Italia și Grecia: „Destinații extrem de atractive”

AnimaWings lansează începând de marți, 2 iunie, zboruri directe către Olbia (Sardinia, Italia) și Salonic (Grecia), operate din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, potrivit unui comunicat de presă.

Prin noile rute, pasagerii din Transilvania, Banat și Moldova beneficiază de acces direct către unele dintre cele mai populare destinații estivale din Italia și Grecia, fără escală și fără conexiuni prin alte hub-uri europene, se arată în comunicat.

„Atât Olbia, cât și Salonic sunt destinații extrem de atractive pentru pasagerii români. În plus,

aceste rute nu sunt deservite în prezent de alți operatori aerieni, ceea ce ne permite să

aducem în piață o alternativă modernă de călătorie, construită în jurul unei experiențe full-

service și al unor servicii premium la bord. În același timp, continuăm dezvoltarea accelerată

a operațiunilor noastre regionale din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași”, a declarat Marius

Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings.



Ruta directă către Olbia, principalul punct de acces către nordul Sardiniei și exclusivista

Costa Smeralda, este operată începând cu 2 iunie 2026, săptămânal, în fiecare zi de marți,

atât din Cluj-Napoca, cât și din Timișoara. Durata medie a zborului este de aproximativ 2 ore

și 20 de minute pe sens, iar zborul va fi disponibil sezonier, în perioada iunie –

octombrie 2026.

Noi zboruri regulate către Salonic din Cluj-Napoca și Iași

Tot din 2 iunie 2026, AnimaWings inaugurează și noile rute regulate către Salonic, operate

din Cluj-Napoca și Iași, săptămânal, în zilele de marți și sâmbătă. Durata medie a zborului

este de aproximativ 1 oră și 40 de minute pe sens, iar programul de zbor a fost optimizat

pentru city break-uri și vacanțe, cu plecări dimineața și retur după-amiaza, menționează compania.