O companie co-fondată de cel mai bogat român tocmai a fost vândută cu 1,65 miliarde de dolari

Furnizorul de infrastructură cloud Nscale va achiziționa start-up-ul de software de AI Anyscale, care îl are printre co-fondatori pe Ion Stoica, profesor universitar în SUA de origine română, au anunțat joi cele două companii, citat de Bloomberg și Reuters.

Valoarea tranzacției se ridică la aproximativ 1,65 miliarde de dolari, potrivit unei surse Bloomberg News. Nscale a refuzat să dezvăluie detaliile financiare.

Ion Stoica este cofondator al Anyscale, alături de Robert Nishihara (director executiv) și Philipp Moritz (director tehnologic), care au fost doctoranzii săi la RISELab din cadrul Universității din California, Berkeley.

Cine este Ion Stoica

Profesorul de informatică Ion Stoica, născut în România și ajuns la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA, a devenit miliardar lansând patru startup-uri pornite din laboratorul său de cercetare de la Universitatea California, Berkeley, două dintre ele fiind evaluate la peste un miliard de dolari.

Forbes estimează averea lui Ion Stoica la aproximativ 5 miliarde de dolari.

În aproape trei decenii de carieră academică în SUA, Stoica a cofondat patru companii, printre care Databricks și Anyscale, ambele pornite ca proiecte open-source în cadrul universității.

Ion Stoica este cofondator și președinte executiv al startup-ului de software Databricks, pe care investitorii privați l-au evaluat la 134 de miliarde de dolari în luna februarie.

Înainte de Databricks, Stoica a cofondat și startup-ul de streaming video Conviva.

„Dacă ești condus doar de bani, listezi compania la bursă printr-un IPO (ofertă publică inițială – n.r). Asta e calea cea mai ușoară. Dar nu e asta. E despre a construi ceva care contează”, a spus vara trecută Ion Stoica pentru Forbes, într-un articol dedicat profesorului român.

De asemenea, este profesor de informatică la Universitatea din California, Berkeley.

Originar din România, Stoica a plecat în SUA la sfârșitul anilor ’90 pentru a-și face doctoratul la Carnegie Mellon University. Din anul 2000 predă la UC Berkeley, unde conduce un laborator finanțat în mare parte de companii de tehnologie precum Microsoft, Nvidia, Google și IBM, cu un buget anual de peste 6 milioane de dolari.

„În adâncul sufletului, rămân cadru universitar”, spune profesorul Ion Stoica, citat de Forbes. „Motivul pentru care nu am plecat în afaceri cu normă întreagă sunt studenții. Tinerii, în anii lor de formare, uneori nu știu ce este posibil sau nu. Au acest tip de credință și de aceea poți obține soluții neașteptate.”

Achiziția Anyscale se va finaliza anul acesta

Anyscale, cu sediul în San Francisco, furnizează software pentru organizarea și gestionarea sarcinilor complexe de IA, astfel încât acestea să poată rula fără probleme pe mai multe computere simultan.

Nscale a declarat că se așteaptă să atragă mai mulți clienți prin oferirea software-ului Anyscale.

Anyscale va continua să funcționeze sub propria marcă și să-și deservească clienții existenți, au precizat companiile.

Întreaga echipă a Anyscale, formată din aproximativ 200 de persoane din Statele Unite, Europa și India, se va alătura Nscale în cadrul acestei achiziții.

Tranzacția se va finaliza, conform estimărilor, în a doua jumătate a acestui an, au precizat companiile.

Anyscale a înregistrat o creștere a veniturilor de 70% față de trimestrul anterior în cel mai recent trimestru al companiei, potrivit unei postări pe blog a cofondatorilor săi.