Una dintre cele mai importante reviste din lume a vorbit cu miliardarul român care nu vrea să renunțe la catedră: „Nu e vorba doar de bani. E despre a construi ceva care contează”

Profesorul de informatică Ion Stoica, născut în România și ajuns la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA, a devenit miliardar lansând patru startup-uri pornite din laboratorul său de cercetare de la Universitatea California, Berkeley, două dintre ele fiind evaluate la peste un miliard de dolari. Cu toate acestea, la vârsta de 60 de ani, spune că nu intenționează să renunțe la predare.

„Dacă ești condus doar de bani, listezi compania la bursă printr-un IPO (ofertă publică inițială – n.r). Asta e calea cea mai ușoară. Dar nu e asta. E despre a construi ceva care contează”, a declarat Ion Stoica pentru Forbes, într-un articol dedicat profesorului român.

În aproape trei decenii de carieră academică în SUA, Stoica a cofondat patru companii, printre care Databricks și Anyscale, ambele pornite ca proiecte open-source în cadrul universității. Databricks, companie de analiză a datelor evaluată la 62 de miliarde de dolari, l-a transformat în miliardar, iar Anyscale, specializată în instrumente pentru dezvoltarea aplicațiilor AI la scară mare, are o evaluare de 1,4 miliarde de dolari.

Duelul AI care a atras milioane de voturi

În 2023, echipa lui Stoica a lansat ChatBot Arena, o platformă unde utilizatorii pot compara modele de inteligență artificială, inclusiv chatbot-ul propriu Vicuna, cu alte modele precum Alpaca, dezvoltat la Stanford. Platforma a devenit populară, fiind folosită astăzi de companii precum OpenAI, xAI și Google pentru testarea sistemelor AI, și a strâns peste 3,5 milioane de voturi.

Rebranduită în aprilie ca LMArena, compania a atras 100 de milioane de dolari de la investitori și este evaluată la 600 de milioane de dolari. Stoica este președintele consiliului de administrație, potrivit sursei citate.

De la România post-comunistă la universitățile de top din SUA

Originar din România, Stoica a plecat în SUA la sfârșitul anilor ’90 pentru a-și face doctoratul la Carnegie Mellon University. Din anul 2000 predă la UC Berkeley, unde conduce un laborator finanțat în mare parte de companii de tehnologie precum Microsoft, Nvidia, Google și IBM, cu un buget anual de peste 6 milioane de dolari.

„În adâncul sufletului, rămân cadru universitar”, spune profesorul Ion Stoica, citat de Forbes. „Motivul pentru care nu am plecat în afaceri cu normă întreagă sunt studenții. Tinerii, în anii lor de formare, uneori nu știu ce este posibil sau nu. Au acest tip de credință și de aceea poți obține soluții neașteptate.”

Viziunea lui Stoica despre impactul pe termen lung al AI

Peste 80 de studenți au fost mentorizați direct de Stoica, mulți dintre ei ajungând să lucreze în mediul academic sau în startup-uri, inclusiv șapte la Databricks.

Chiar dacă piața muncii în domeniul tehnologiei este mai dificilă, el îi încurajează pe tineri să folosească noile instrumente: „Este clar că vor fi dificultăți pe termen scurt. Dar privește din altă perspectivă. AI-ul înseamnă accelerarea evoluției umane și, în cele din urmă, a deveni o civilizație interplanetară. Dacă privești astfel, încă nu avem destui oameni care să facă asta posibilă.”

În urmă cu mai bine de doi ani, jurnalista Alexandra Nistoroiu (pe atunci la Libertatea, în prezent la Snoop) l-a vizitat pe Ion Stoica în San Francisco, în cadrul unei serii jurnalistice denumite „Români competenți”. În acel dialog, Stoica a vorbit pe larg despre experiența plecării din România, despre impactul AI sau războiul din Ucraina.