O companie din Silicon Valley vrea să pună mii de oglinzi pe orbită pentru o idee demnă de filmele S.F.

Oglinzi montate pe sateliți aflați pe orbita Pământului (imagine ilustrativă generată cu ajutorul AI)

O nouă companie de tip startup din California s-a gândit la o modalitate de a vinde lumină solară la cerere, propunând o constelație de sateliți care ar reflecta fascicule de lumină spre Pământ, relatează Gizmodo.

Startup-ul numit Reflect Orbital dorește să desfășoare până la 50.000 de oglinzi spațiale montate pe sateliți pentru a crea lumină solară după lăsarea întunericului, potrivit The New York Times.

Pentru a-și testa ideea, compania din Silicon Valley a depus o cerere pentru lansarea, mai târziu în cursul acestui an, a unui satelit prototip cu lungimea de 18 metri, numit „Earendil-1”. În esență, Reflect Orbital speră să poată ilumina zone întunecate la un preț foarte ridicat.

Ideea este relativ simplă: reflectarea luminii solare de pe o oglindă și redirecționarea ei către o zonă desemnată. Scara proiectului, însă, este enormă.

Ce să faci cu mii de oglinzi în spațiu

Reflect Orbital ar folosi constelația sa de sateliți pentru a ilumina, la un moment dat, zone de până la 5 kilometri cu intensități cuprinse între 0,8 și 2,3 lucși. Prin comparație, Luna plină oferă o iluminare de aproximativ 0,05 până la 0,3 lucși într-o noapte senină.

Compania susține pe site-ul său că dorește să folosească această tehnologie pentru a ilumina zone afectate de dezastre și misiuni de căutare și salvare, pentru a prelungi programul de lucru pe amplasamente industriale, pentru a crește randamentele agricole și a extinde ciclurile de producție, pentru a reduce poluarea luminoasă prin înlocuirea iluminatului urban și pentru a furniza lumină pentru operațiuni de apărare.

Ben Nowak, fondatorul și CEO-ul Reflect Orbital, a publicat recent un clip de promovare a ideii:

Built a space mirror, launching soon pic.twitter.com/z6oWzQoeI0 — Ben Nowack ☀️🌎🪞 (@bennbuilds) March 11, 2026

Toată această lumină solară suplimentară ar veni însă cu un preț piperat. Reflect Orbital își imaginează că ar putea percepe aproximativ 5.000 de dolari pe oră pentru lumina furnizată de o singură oglindă aflată în spațiu.

Ideea companiei îi îngrijorează pe oamenii de știință

Lumina provenită de la sateliții iluminați ar perturba însă în mare măsură observațiile astronomice realizate de la sol și ar crea interferențe persistente în imaginile obținute cu telescoapele.

O constelație de asemenea dimensiuni vine de asemenea cu dezavantajul de a crește în timp cantitatea de deșeuri spațiale aflate pe orbita Pământului și de a reprezenta un risc suplimentar de coliziuni orbitale.

Organizațiile de astronomie dedicate protejării integrității cerului nopții se opun ideii. DarkSky International a emis o declarație ca răspuns la constelația propusă, pledând pentru „transparență, evaluare de mediu și responsabilitate publică înainte ca astfel de sisteme să fie aprobate sau implementate”.

„Sistemele de iluminare orbitală reprezintă o intervenție de mediu fără precedent. Pe baza dovezilor științifice actuale, DarkSky nu vede o cale viabilă prin care astfel de sisteme să se alinieze principiilor unui iluminat responsabil sau misiunii noastre de a proteja întunericul natural”, se arată în declarație. „Aceste sisteme ar introduce riscuri semnificative de natură ecologică, pentru sănătatea umană, pentru siguranță și pentru astronomie, la scară globală”, continuă aceasta.

Reflect Orbital așteaptă aprobarea Comisiei Federale pentru Comunicații din Statele Unite înainte de a putea lansa primul său satelit.