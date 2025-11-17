O companie din țările baltice a apelat la un ajutor surpriză. Pentru ce este antrenat un robot-câine

O companie feroviară din Lituania face un test inedit și a adus în depouri un mic robot-câine care inspectează vagoanele de marfă, pentru a găsi eventuale defecte.

Compania de stat LTG Cargo din Lituania testează acest câine robotic care, fiind dotat cu camere foto și video, dar și cu software AI, verifică trenurile de marfă pentru a vedea dacă unele componente au probleme.

Robotul va inspecta trenuri de marfă cu lungime de până la 600 – 800 m și verifică starea boghiurilor, o osiilor, a frânelor, a sistemelor automate de cuplare și a altor componente ale materialului rulant, spun cei de la compania din țările baltice.

Cei de la LTG Cargo antrenează robotul pentru ca el să capteze imagini cu componentele esențiale ale vagoanelor de marfă. Apoi, un sistem special dezvolat, care folosește și AI, poate identifica diverse mici defecte sau avarii mai serioase.

Dacă testele vor da rezultate bune, compania de marfă ar putea cumpăra mai mulți roboți care să fie „puși la treabă” în terminalele feroviare de transport marfă din țară.

„Acest proiect pilot – în care folosim un robot și inteligența artificială pentru a automatiza o parte a procesului de inspecție a vagoanelor – ne va arăta cum putem eficientiza operațiunile zilnice”, spune Eglė Šimė, șeful companiei feroviare.