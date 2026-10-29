O companie românească are o soluție pentru dronele militare rămase fără comunicații prin satelit, precum în incidentul Starlink din Ucraina. Cum funcționează tehnologia dezvoltată la Cluj

Restricțiile aplicate recent serviciilor Starlink și Starshield în Ucraina, care au afectat comunicațiile unor drone militare, au demonstrat cât de vulnerabile pot deveni tehnologiile de apărare atunci când depind de infrastructuri externe. Compania românească OVES Enterprise, din Cluj-Napoca, susține că tehnologia sa Nemesis AI are un avantaj în astfel de situații: permite dronelor să continue executarea misiunilor chiar și atunci când pierd comunicațiile cu operatorii sau semnalele de navigație prin satelit.

Citește mai departe pe StartupCafe…