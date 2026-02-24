O companie scandinavă are planuri mari într-un domeniu în care Europa a rămas mult în urma Chinei: „Nu mai este un simplu proiect științific”

Un computer cuantic expus la un targ de tehnologie (foto Moonrun, Dreamstime.com)

O companie dintr-o țară nordică vrea să devină una dintre cele mai importante din Europa în domeniul computerelor cuantice, dominat în prezent de firme și instituții din China și SUA. IQM se numește startup-ul, este din Finlanda și vrea să se listeze la bursa din New York.

Compania fondată în 2018 ar putea ajunge să fie evaluată la 1,8 miliarde dolari, scrie CNBC, dacă totul merge bine cu listarea gândită peste câteva luni. IQM își propune să dezvolte computere cuantice puternice, capabile să rivalizeze cu cele ale Google și IBM.

Toamna trecută, după o rundă de finanțare de peste 300 milioane dolari, compania nordică este evaluată la un miliard de dolari.

IQM dezvoltă sisteme cuantice complete (full-stack), cu arhitectură deschisă, sisteme care pot fi instalate la client (on-premise) sau pot fi accesate prin cloud. IQM a vândut până în prezent 21 de sisteme cuantice, către 13 clienți, arată datele companiei.

„Computerul cuantic nu mai este un simplu proiect științific”, spune Jan Goetz, CEO al IQM. „Este o industrie în care clienții dețin, operează și dezvoltă pe baza unor computere cuantice avansate.”, adaugă el.

IQM va fuziona cu o companie de tip SPAC, Real Asset Acquisition Corp, în cadrul listării la New York. Compania estimează finalizarea tranzacției undeva prin iunie 2026, urmând ca listarea la New York să aibă loc la scurt timp după acel moment. Se ia în calcul și o listare la bursa din Helsinki.

China este țara care a investit cel mai mult în domeniul computerelor cuantice, sumele totale fiind aproape duble față de SUA și triple față de Germania, arată datele ECIPE Quantum Database, citate de CNBC.

Calculatoarele cuantice pot să efectueze calcule care ar dura o mulțime de ani pe sistemele actuale, deschizând calea spre descoperiri în medicină, chimie și alte domenii unde combinațiile aproape infinite de molecule sunt imposibil de procesat pentru computerele clasice.

Problema este că erorile în calculul cuantic sunt încă mari, iar corectarea erorilor cuantice este una dintre cele mai dificile provocări tehnologice din prezent.

Sunt și alte obstacole: au nevoie de condiții speciale, cum ar fi temperaturi apropiate de zero absolut, componentele sunt foarte scumpe și rare, iar aceste computere cuantice experimentale sunt ținute în camere speciale, departe de vibrații, câmpuri electromagnetice și de alți factori perturbatori.

Sursa foto: Dreamstime.com