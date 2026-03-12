Alpha Builders Group transformă șantierele active în oportunități de investiție

Alpha Builders Group lansează prima emisiune de obligațiuni corporative pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare. Emisiunea are o valoare totală de 3 milioane de euro și include 30.000 de obligațiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100 de euro și o scadență de trei ani. Aceste titluri oferă o dobândă fixă de 11,5% pe an, plătită trimestrial. În cadrul ofertei, subscrierea minimă este de 10 obligațiuni, ceea ce înseamnă o investiție de cel puțin 1.000 de euro. Obligațiunile pot fi subscrise de investitori persoane fizice și juridice în perioada 10–27 martie 2026.

Operațiunea este intermediată de casa de brokeraj Prime Transaction, care este pregătită să ofere toate informațiile celor interesați (info@primet.ro / tel 021.322.46.14). De asemenea, informații utile sunt și pe www.alphabuilders.ro, secțiunea “Investitori”.



Oferta se adresează investitorilor interesați de randamente atractive în euro și de diversificarea portofoliului. După încheierea ofertei, compania va lista obligațiunile pe sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori București sub simbolul ABG29E. Conform prospectului aprobat de ASF, emitentul are posibilitatea de răscumpărare anticipată a obligațiunilor după primul an, la valoarea nominală plus dobânda acumulată.

Legătura dintre investitori și dezvoltarea imobiliară

Piața de capital devine tot mai relevantă în finanțarea proiectelor imobiliare din România. În acest context, companii importante, precum Alpha Builders, facilitează o conexiune directă între fondurile investitorilor și proiectele aflate în curs de dezvoltare.

În spatele fiecărei obligațiuni se află, de fapt, un proiect concret: un șantier în desfășurare și o echipă de profesioniști – ingineri, arhitecți și constructori – care lucrează pentru a transforma planurile în clădiri reale.

Pentru investitori, această oportunitate nu înseamnă doar un posibil câștig financiar, ci și posibilitatea de a contribui, indirect, la realizarea unor proiecte care vor face parte din peisajul urban al litoralului românesc și nu numai.

“Investițiile se văd cel mai bine pe șantier”

“În domeniul imobiliar există o regulă simplă: investițiile se văd cel mai bine pe șantier. Pentru investitori, diferența dintre un proiect care există doar pe hârtie și unul real este dată de progresul lucrărilor, experiența dezvoltatorului și capacitatea acestuia de a livra ceea ce promite. Alpha Builders Group a construit mai întâi un portofoliu solid de proiecte, iar emisiunea de obligațiuni este un pas firesc pentru a ne apropia de cei care ne susțin. Compania este în continuă dezvoltare, dovedind astfel că are capacitatea de a se adapta schimbărilor din piață și de a valorifica oportunitățile de creștere.”, spune Cristian PANAIT – CEO Alpha Builders Group.

“Pentru Alpha Builders Group, accesul la piața de capital adaugă o nouă dimensiune modului în care grupul își susține creșterea. Este, în esență, un punct de inflexiune în activitatea grupului, la care ne gândim de mult timp. Capitalul atras prin obligațiuni ne va permite să deschidem noi direcții, extinzând și consolidând portofoliul grupului. Vrem să cumpărăm terenuri pentru proiecte noi, în zone strategice pe litoral, în București și în zona metropolitană.”, este de părere Octavian Mitan, Senior Partner și Director de Dezvoltare Alpha Builders Group.

Proiectele care stau în spatele investiției



Compania se numără printre cei mai importanți jucători de pe piața construcțiilor și a dezvoltării imobiliare, realizând mai multe proiecte rezidențiale de anvergură.

În spatele acestei emisiuni de obligațiuni se află planuri mari de dezvoltare, dar și mai multe proiecte rezidențiale finalizate sau în construcție pe litoralul românesc.

Printre acestea se numără:

Marina Tower – Mamaia, un proiect rezidențial de 15 etaje amplasat pe malul mării. Pentru noi este un succes, având în vedere că 95% dintre unități sunt vândute. Mai sunt însă câteva unități disponibile, pentru cei interesați.

Olimp Tower – Olimp, o clădire de 21 de etaje situată între Marea Neagră și pădurea Comorova

Tomis Tower II – Constanța, un proiect rezidențial construit pe malul lacului Siutghiol

foto: Olimp Tower – Olimp, o clădire de 21 de etaje situată între Marea Neagră și pădurea Comorova

Aceste dezvoltări sunt completate de proiecte rezidențiale de dimensiuni medii și ansambluri de vile urbane, ceea ce oferă companiei un portofoliu diversificat și o bază solidă pentru dezvoltare.

