Exercițiu militar în România, cu „o dislocare de forțe semnificativă” / Ce spune ministrul Apărării despre provocările din partea Rusiei

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit despre exercițiul multinațional Dacian Fall 2025 (DAFA 25), vineri, la Digi 24, și a spus că vor fi implicați „aliați din mai multe țări”, iar Franța, țara care conduce Grupul de Luptă NATO de la Cincu, „va face un efort considerabil în acest exercițiu”.

Ministrul a spus că exercițiul este al NATO, nu al României, și va presupune „o dislocare de forțe semnificativă din partea aliaților”.

„Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 800-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea dinspre aliații NATO spre România, practic, a început și, în 20 octombrie, va începe acest exercițiu, până în 13 noiembrie, va fi în mai multe poligoane și unități din România. Vor fi aliați din mai multe țări. Bineînțeles, principalii sunt aliații francezi, care sunt staționați permanent la Cincu, în Grupul de Luptă de la Cincu, chiar ieri am fost acolo. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu”, a declarat Ionuț Moșteanu.

El a precizat că exercițiul se va desfășura „în toată țara”.

„Sunt mai multe poligoane. Cele mai mari sunt Cincu și Smârdan, dar vor fi și la Capu Midia, la Babadag și în alte poligoane”, a adăugat ministrul Apărării.

„Ne pregătim împreună cu aliații (…) să putem răspunde mai rapid”

Întrebat cum arătăm că suntem pregătiți în fața provocărilor Rusiei, ministrul Apărării a atras atenția că noi, spre deosebire de ucraineni, „nu suntem în război”.

„Întâi vreau să fac o distincție foarte clară între război și pace. Ucrainenii sunt în război și au o industrie de război, și toate deciziile care se iau acum în Ucraina sunt decizii de război, trebuie să se apere de agresiuni care în fiecare zi le omoară părinții și copiii. Noi suntem o țară pe timp de pace, și noi, și celelalte țări chiar dacă suntem pe Flancul de Est, însă nu suntem în război, deci dacă cineva așteaptă o mobilizare ca pe timp de război, nu o să o vadă la noi și nici nu ar fi înțelept”, a continuat Ionuț Moșteanu.

El a avertizat că provocări din partea Rusiei „au tot fost, sunt și vor mai fi, cu siguranță, și în continuare”.

„Ce facem noi este să ne antrenăm împreună cu aliații, să ne pregătim împreună cu aliații (…) să putem răspunde mai rapid, mai clar, mai ferm”, a mai declarat Ionuț Moșteanu.

5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice

Într-un comunicat din 12 septembrie, Ministerul Apărării Naționale (MapN) a declarat că peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei.

Exercițiul este planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), din București, și se va derula simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara (România) și Novo Selo (Bulgaria).

Potrivit MapN, DAFA 25 are ca obiectiv principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.

Primele coloane cu tehnică militară intră în România de sâmbătă

În cadrul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați pe teritoriul României, pentru a se antrena alături de națiunea gazdă și ceilalți aliați. În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă NATO condus de Italia, ca națiune-cadru, va desfășura exerciții conexe integrate în DAFA 25.

MApN a precizat că țara noastră participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” și unități din subordinea Comandamentului Multinațional de Brigadă Sud-Est, alături de unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.



Primele coloane de tehnică militară vor intra în România începând de sâmbătă, 20 septembrie, prin punctul de trecere a frontierei Curtici. Autoritățile române, împreună cu aliații din NATO, au adoptat măsuri pentru limitarea impactului asupra comunităților locale și a traficului rutier, planificând majoritatea deplasărilor pe timp de noapte.



Exercițiile NATO, inclusiv DAFA 25, au caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România, a conchis MApN.