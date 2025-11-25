FOTO: O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Incidentul, în timpul alertei de securitate din România

„Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă”, a transmis Poliția din Republica Moldova, marți dimineață, pe Facebook.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat că mai multe echipaje se întreaptă spre locul incidentului, în timp ce mai multe persoane au fost evacuate.

„Perimetrul a fost izolat de polițiștii din Florești”, mai transmite Poliția din Republica Moldova.

În acest moment, nu este clară proveniența dronei, însă incidentul are loc în timp ce în România este alertă de securitate.

Mai multe aeronave de luptă au fost ridicate marți dimineață de la sol, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, după ce radarele ministerului Apărării Naționale au depistat ținte care au încălcat spațiul aerian național, a anunțat MApN.

Două drone au fost detectate în apropierea spațiului aerian românesc în jurul orei 6:30, iar una dintre acestea a străbătut județele Tulcea, Galați și Vrancea, unde se afla și în jurul orei 9:40.