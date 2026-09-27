O dronă a intrat în spațiul aerian românesc și a zburat zeci de kilometri. A dispărut de pe radare în zona Padina

O „țintă aeriană” a intrat în noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian românesc la granița cu Ucraina și a mers paralel cu Dunărea câteva zeci de kilometri, iar apoi a dispărut de pe radare în zona Padina anunță un comunicat al Ministerului Apărării.

Informația vine în contextul în care forțele aeriene ucrainene au avertizat pe Telegram la ora 23:24 că un grup de drone se află în sudul regiunii Odesa, îndreptându-se spre orașul ucrainean Izmail, aflat la câțiva kilometri vest de Padina.

Potrivit MApN, radarele Armatei Române „au detectat o țintă aeriană ce evolua în zona localității Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale.”

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis la ora 23:32 un mesaj RO-Alert pentru populația din județului Tulcea.

De asemenea, două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în misiune de poliție aeriană în România și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române, au decolat pentru monitorizarea situației.

„Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar cu ținta a fost pierdut în zona Pardina”, a mai precizat MApN.

Între localitățile românești Chilia Veche și Pardina de pe Dunăre sunt aproximativ 25 de kilometri.