Banca Națională a României a lăsat dobânda-cheie la 6,50%, cu votul tuturor membrilor conducerii. Minuta ședinței din noiembrie, documentul care rezumă discuțiile din spatele deciziei, arată o situație neobișnuită: economia e slabă, oamenii cumpără mai puțin, și totuși prețurile cresc din nou.

De ce contează dobânda-cheie

Dobânda BNR e un fel de „preț de bază” al banilor în economie. Când ea e mare, creditele sunt scumpe, oamenii și firmele împrumută și cheltuiesc mai puțin, iar prețurile cresc mai încet. Când economia e slabă, banca centrală ar vrea de obicei să scadă dobânda, ca să încurajeze cheltuielile. Acum nu poate face asta, pentru că inflația e încă mare și urcă.

Ce s-a întâmplat cu prețurile

În septembrie, prețurile erau cu 6,61% mai mari decât cu un an înainte. În august diferența fusese de 6,17%, iar în octombrie a ajuns la 6,94%. Principalele cauze sunt carburanții tot mai scumpi și creșterea prețurilor la legume, fructe și ouă.

Poate părea ciudat, pentru că în vară inflația scăzuse spectaculos, de la peste 10% la circa 6%. Scăderea a fost însă mai mult un efect de calcul decât o ieftinire reală. Inflația anuală compară prețurile de azi cu cele de acum un an. În vara lui 2025 prețurile săriseră brusc: s-a scos plafonul la curent și au crescut TVA-ul și accizele. Comparația cu acel nivel deja umflat a făcut ca în vara lui 2026 creșterea să pară mai mică. Economiștii numesc asta „efect de bază”.

Prognoza s-a înrăutățit

BNR se așteaptă acum ca inflația să ajungă la 7,4% în decembrie 2026, față de 6,1% cât estima în august. Pentru decembrie 2027 estimează 3,7%. Ținta băncii centrale e o inflație între 1,5% și 3,5%, iar revenirea în acest interval e amânată pentru începutul lui 2028, cu trei luni mai târziu decât se credea.

Vinovații principali sunt factori pe care BNR nu îi controlează. Minuta enumeră petrolul scumpit de conflictul din Orientul Mijlociu, seceta severă din acest an și leul slăbit față de euro, care face importurile mai scumpe. Contează și faptul că s-a renunțat la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Ce înseamnă că „deficitul de cerere agregată se adâncește”

Expresia apare des în documentele BNR și sună complicat, dar ideea e simplă. „Cererea agregată” înseamnă tot ce cumpără, la un loc, oamenii, firmele, statul și străinii din economia românească. „Deficitul de cerere” înseamnă că toți aceștia cumpără mai puțin decât ar putea produce economia. Fabricile, magazinele și firmele de servicii ar putea vinde mai mult, dar nu au cui. Când deficitul „se adâncește”, diferența dintre ce ar putea produce economia și ce se cumpără efectiv devine tot mai mare.

În mod normal, o asemenea situație ține prețurile în frâu, pentru că un comerciant care nu-și vinde marfa e reticent să scumpească. BNR spune însă că efectul acesta vine cu întârziere și e, deocamdată, mai slab decât scumpirile venite din energie, alimente și curs.

Cum stă economia

În al doilea trimestru, economia a stagnat practic: era cu 0,2% mai mică decât cu un an înainte, după o scădere de 1,2% în primele trei luni. Consumul populației a scăzut și mai mult, în schimb investițiile au crescut puternic. BNR se așteaptă la o revenire modestă în a doua parte a anului, ajutată de o recoltă bună și de fondurile europene.

Problema banilor care pleacă din țară

Cel mai îngrijorător mesaj al minutei privește deficitul de cont curent. Simplificat, el arată cât de mult cumpără România din străinătate față de cât vinde acolo. Măsurile de austeritate ale guvernului reduc consumul, iar asta ar fi trebuit să scadă și importurile. Totuși, deficitul a crescut din nou în primele opt luni ale anului. BNR explică fenomenul prin trei cauze: investițiile au nevoie de echipamente aduse din afară, energia e mai scumpă, iar seceta a obligat la importuri mai mari de alimente.

Conducerea BNR spune că acest deficit va rămâne mult peste media europeană încă doi ani și îl numește o vulnerabilitate majoră. Un dezechilibru atât de mare îi face pe investitorii străini mai prudenți. Prudența lor se traduce în dobânzi mai mari pentru împrumuturile statului și, în lanț, pentru firme și populație.

Alte semnale: Șomajul a scăzut la 6,4% în trimestrul al treilea, de la 6,8%. Salariile cresc din nou mai repede, inclusiv datorită majorării salariului minim. Creditele pentru locuințe au atins un nivel record. Leul rămâne însă vulnerabil, iar cursul față de euro a rămas de la începutul lui octombrie la un nivel mai ridicat.

Concluzia BNR: Banca centrală repetă că guvernul trebuie să continue reducerea deficitului bugetar, conform planului convenit cu Comisia Europeană, și să atragă cât mai mulți bani europeni. Fără acestea, spune minuta, statul și firmele se vor împrumuta tot mai scump.