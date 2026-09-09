O elevă de 16 ani de la „Coșbuc” a plecat singură la studii în SUA. Concluziile la care a ajuns după ce a experimentat școala americană

La 16 ani, Daniela a plecat din România pentru a studia timp de un an într-un liceu din Statele Unite ale Americii. A locuit cu o familie pe care nu o cunoștea înainte de această experiență, a învățat la un liceu american din Lansing, Michigan, și-a făcut prieteni și a cunoscut cultura americană altfel față de cum o știa din filme.

Toată această experiență, pe care Daniela și mama ei Cristina au povestit-o pentru Totul Despre Mame, a fost finanțată prin bursa FLEX, oferită de SUA elevilor de liceu din întreaga lume.

Când auzi despre un an de școală petrecut într-un orășel din Statele Unite, gândul te duce aproape automat la clișeele din producțiile hollywoodiene. Vezi meciuri electrizante de fotbal american în lumina reflectoarelor, școli cu dulapuri metalice aliniate pe holuri nesfârșite, majorete și baluri de absolvire impresionante.

Pentru Daniela, acum elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București, acest vis nu a început cu marile ecrane, ci cu o postare văzută pe TikTok când era în clasa a VI-a, în care o adolescentă povestea cum a ajuns să studieze peste ocean. Daniela și-a dat seama imediat că i-ar plăcea o astfel de experiență, iar trei ani mai târziu își depunea dosarul de candidatură pentru FLEX.

Competiția a fost strânsă, dar a ajuns în semifinală, apoi a susținut o serie de interviuri, iar în final a primit biletul de avion către Michigan. Acolo a făcut clasa a X-a, iar la întoarcere anul de studiu i-a fost echivalat.

Ce este FLEX

Future Leaders Exchange (FLEX) este un program de schimb educațional finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite, prin care liceeni din mai multe țări, inclusiv din România, au posibilitatea să petreacă un an școlar în SUA. Elevii locuiesc în familii gazdă, urmează cursurile unui liceu american și participă la activități de voluntariat și schimb cultural.

Procesul de selecție nu a fost unul simplu. A început cu aplicația și eseurile, în care candidații trebuie să vorbească despre ei, despre experiențele lor și despre felul în care ar reacționa în anumite situații.

Daniela a trecut de prima etapă și a ajuns în semifinală. Au urmat alte probe, interviuri și evaluări. Întrebările nu vizau formule matematice ori diverse cunoștințe, ci reacții umane și abilități sociale.

„Cum ai proceda dacă într-un grup anumiți colegi te-ar respinge?” sau „Ce ai face dacă familia gazdă ar avea trei câini care îți intră în cameră și fac dezordine?”„La interviuri am avut cele mai mari emoții”, își amintește Daniela. „Voiau să vadă cum comunic în situații tensionate, cât las de la mine și cum găsesc soluții fără să provoc scandal.”

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