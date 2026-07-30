„O explozie uriașă”. Ce s-a întâmplat în satul polonez unde a căzut cel mai probabil „o rachetă rusească” / Imagini cu craterul

Localitatea poloneză în care a căzut proiectilul despre care premierul polonez Tusk a spus că pare „o rachetă balistică Kh-101 rusească” se află la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

Locuitorii din Tarnawa Kolonia, aflată în regiunea Lublin, au fost treziți în jurul orei 4.00 de o explozie puternică. Dimineață, un crater despre care presa poloneză spune că are diametrul de zece metri a fost găsit pe un câmp. La doi kilometri distanță, mai multe clădiri.

Rosyjska rakieta oficjalnie uderzyła w Polskę. pic.twitter.com/uZtlFGS5yz — konflikty (@konflikty2526) July 30, 2026

„Ne-am trezit de un zgomot făcut de avioane care zburau foarte jos. M-am uitat la ceas era 3.47. Apoi am auzit o bubuitură puternică. S-a auzit ca ceva care a explodat în zbor. Soțul meu s-a dus să vadă și a aflat că ceva a căzut pe un câmp de lângă clădirile noastre. Imediat s-au auzit mai multe sirene și avioanele care zburau pe deasupra”, a povestit o femeie pentru publicația poloneză Onet.

Un alt locuitor a spus că explozia s-a auzit în jurul orei 4.00. „Noi trebuia să lucrăm pământul. M-am dus să pregătesc mașinile, când am auzit o explozie uriașă și am văzut fum negru. A fost foarte straniu. S-a simțit ca și cum a sărit și acoperișul. Toată lumea s-a trezit, avioanele zburau jos”, a povestit un alt locuitor pentru publicația locală lublin112.pl, potrivit Fakt.

Mai multe echipaje poloneze se află acum în zonă, în timp ce premierul polonez s-a deplasat și el la fața locului.

„Deocamdată, totul indică faptul că avem de-a face cu o rachetă balistică Kh-101 rusească, dar nu ne grăbim să tragem concluzii înaintea rezultatelor unei investigații detaliate; vrem să avem certitudine 100%: ce tip de rachetă, cine a lansat-o, dacă explozia încărcăturii sau chiar impactul rachetei a provocat acest crater”, a spus Tusk, adăugând că va publica rezultatul anchetei de îndată ce va avea toate informațiile.

Anterior, șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiha, a declarat că, pe X, că o rachetă de croazieră rusă Kh-101 a pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Rusia a lansat asupra Ucrainei 74 de rachete și 284 de drone în timpul nopții, provocând cel puțin 8 morți, vizând în special regiunea Lviv (vest), situată la granița cu Polonia.

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