O fabrică din Vaslui nu vrea să îl primească pe Călin Georgescu: „Colectivul nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program”

Fabrica de mobilă Marcomovas din Vaslui a anunțat pe rețelele sociale și în presa locală că „nu este de acord cu vizita” lui Călin Georgescu.

Conform unui afiș care circulă pe rețelele sociale, fabrica figurează pe agenda vizitei pe care fostul candidat la prezidențiale o va face sâmbătă în Vaslui.

Afișul nu a fost asumat de Călin Georgescu și nu se regăsește pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: Facebook

Reprezentanții Marcomovas au reacționat.

„Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica”, a declarat administratorul companiei Marcomovas Vaslui, Ion Marcu, potrivit publicației Vremea Nouă.

O reacție apare și pe pagina de Facebook a fabricii de mobilă:

„Urmare a anunțului privind vizita domnului Călin Georgescu la Sc Marcomos Srl Vaslui, vă informăm că conducerea şi întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru, drept urmare această vizită nu va avea loc”.

Ce a spus Georgescu despre vizita în Vaslui

În 31 august, într-o postare cu titlul „Toamna Cămărilor Românești”, fostul candidat la prezidențiale a anunțat că sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 7:30, va fi în piața agroalimentară din Codăești, județul Vaslui.

„Nu am ales întâmplător acest loc: Codăeștiul istoric poate să redevină târgul de aprovizionare al Moldovei”, a scris Georgescu la acel moment.

În postare, el nu menționează niciun alt punct dintre cele de pe afișul care circulă pe rețelele sociale.

Publicația locală Vremea Nouă a scris și că înainte cu douã zile de vizita anuntată de Cãlin Georgescu pe rețelele de socializare au apărut mesaje postate sub anonimat prin care simpatizantii acestuia sunt anuntati că din localitatea lor va pleca un autocar spre Codăesti, acolo unde începe vizita acestuia.