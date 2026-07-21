O faimoasă activistă MAGA din SUA, fostă critică a lui Zelenski, anunță acum din Ucraina că a fost influențată de propaganda rusă

Activista politică de extremă dreapta Laura Loomer, o susținătoare a lui Donald Trump, a anunțat pe rețelele sociale că a vizitat Ucraina și și-a cerut scuze pentru retorica sa anterioară pro-Kremlin, scrie Kyiv Post.

Într-o postare pe platforma X de luni, Laura Loomer, o influenceră a lumii MAGA, a afirmat că a fost „influențată de propaganda presei ruse”.

Ea pare să-și fi justificat astfel criticile anterioare la adresa Ucrainei și a ajutorului oferit Kievului de SUA.

„Trăiam într-o «cameră de ecou» mediatică și am fost influențată de propaganda presei ruse pe rețelele sociale să cred acele lucruri”, a scris ea.

„Așa că am venit în Ucraina să văd țara cu ochii mei. Voi încerca să găsesc dovezi pentru propaganda cu care am fost hrănită, iar dacă nu le voi găsi, voi anunța pe toată lumea, astfel încât și ei să poată vedea adevărul”, a spus ea.

O fostă critică a lui Zelenski

Loomer este cunoscută pentru susținerea pentru Donald Trump, dar și pentru diversele teorii ale conspirației pe care le propagă. Ea susține printre altele că atacurile teroriste din 11 septembrie au fost o operațiune din interior.

Ea s-a exprimat anterior în mod vocal împotriva ajutorului acordat Ucrainei și președintelui Volodimir Zelenski.

I did say these things about Ukraine and Zelensky and I am not deleting my posts because I’ve realized, I was wrong.



I was living in a media echo chamber and I was propagandized by Russian media on social media to believe those things.



So I came to Ukraine to see the country… https://t.co/4TkIzD6olk — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 20, 2026

Într-o postare pe X din 25 septembrie 2025, ea l-a numit pe Zelenski „apologet al jihadiștilor” atunci când acesta s-a întâlnit cu noul lider sirian.

„Faptul că Zelenski dă mâna cu un terorist islamic care a ucis (sic) soldați americani este un alt motiv pentru a-l disprețui pe Zelenski”, a scris Loomer.

„Nu mai vreau ca banii mei din impozite să ajungă în Ucraina. Ucraina este o țară plină de apologeți ai nazismului, iar acum este în mod clar o țară condusă de un apologet al jihadiștilor”, a adăugat ea.

Loomer e acum criticată de Margarita Simonian, șefa RT

Acuzațiile de nazism la adresa Ucrainei sunt un element de bază al discursului Kremlinului, folosit de Moscova pentru a-și justifica invazia.

În postarea sa de luni, Loomer a spus că nu își va șterge postările vechi pentru că „și-a dat seama că a greșit”.

„Mi-am dat seama că Ucraina și Zelenski nu sunt apologeții jihadiștilor, ci Rusia și Putin sunt!”, a adăugat ea.

Ultimele postări ale lui Loomer au fost criticate de Margarita Simonian, redactora-șefă a Russia Today (RT), care a subliniat că Loomer obișnuia să scrie articole pentru site-ul rusesc.

Loomer a răspuns spunând că a făcut acest lucru în 2021, dar că, în cele din urmă, și-a schimbat părerea despre Rusia, întrucât țara „nu face nimic pozitiv pentru America”.

Loomer spune că a văzut urmările masacrului de la Bucea

Loomer amplificase anterior afirmațiile privind nazismul în Ucraina.

Într-o postare din 6 septembrie 2023, ea a susținut că fostul președinte american Joe Biden „finanța echipe de execuție naziste în Ucraina cu banii contribuabililor americani”.

Luni, Loomer a declarat că s-a răzgândit după ce a fost martoră la crimele de război comise de Rusia în Ucraina, inclusiv la urmările masacrului de la Bucea, și după ce a văzut fotografii cu prizonieri de război ucraineni torturați.

„Încă din prima zi, am văzut deja fotografii cu preoți morți în Bucea, uciși de Rusia, și am văzut groapa comună în care au fost depuse cadavrele creștinilor uciși după ce Rusia a trimis forțe din Cecenia pentru a masacra oameni nevinovați”, a scris ea.

Anti-islamismul a constituit o componentă centrală a teoriilor conspiraționiste ale lui Loomer.

Ea a adăugat apoi că i s-au arătat fotografii cu prizonieri de război ucraineni cu „svastici gravate pe frunte de ruși”.

„Am vorbit cu oficiali care salvează prizonieri de război și mi-au arătat fotografii cu prizonieri de război ucraineni cărora rușii le-au gravat svastici pe frunte”, a scris ea. „Cine sunt naziștii? Am fost mințită ani de zile”, a spus ea.