O familie se reunește, dar pe peretele casei de vacanță închiriate descoperă o fotografie de acum 10 ani: „Tată, tu ești”

„Tatăl meu a spus în glumă: «Acesta seamănă foarte mult cu mine». Apoi m-am uitat și eu și am spus: «Nu, tată, tu ești acesta»”, a povestit Aubrey Birrell, dezvăluind surpriza uriașă a unei familii americane în fața fotografiei despre care nu știau absolut nimic.

Sejurul unei familii americane într-o locuință închiriată pentru a sărbători ziua de naștere a bunicului a luat o întorsătură bizară în urma unei descoperiri cu totul neobișnuite: pe un perete al casei au descoperit că era agățată o reproducere uriașă a unei fotografii făcute cu 10 ani în urmă, în care apăreau câțiva membri ai aceleiași familii și despre care, însă, nu știuseră niciodată nimic, scrie site-ul italian FanPage.it.

Casă închiriată

Protagonista acestei povești este familia Birrell, care, pe 2 iulie, a sosit din Salt Lake City la casa de vacanță cu cinci etaje din San Diego închiriată pentru a sărbători împlinirea a 80 de ani a bunicului. Plimbându-se pe coridoare, au dat peste fotografie și au început să o observe, descoperind astfel că mulți membri ai familiei apăreau în imagine.

„Ne uitam la această fotografie și tatăl meu a spus în glumă: «Acesta seamănă foarte mult cu mine»”, a povestit Aubrey Birrell pe rețelele sociale, dezvăluind: „Apoi m-am uitat și eu și mi-am oprit privirea asupra unor siluete și am spus: «Nu, tată, ăsta ești tu. Aceea e sora mea, Libby, acum 10 ani, iar acela e Brady, fratele meu, acum 10 ani.»”

O descoperire surprinzătoare, dar în același timp și neliniștitoare, având în vedere că familia nu-și amintea deloc acel moment și, evident, nici fotografia în sine. Fotografia nu avea ca subiect familia, ci era o priveliște panoramică a unui tronson de plajă în care se văd numeroase persoane în costume de baie, printre care chiar familia Birrell, în timp ce se scăldau în mare.

Libby Birrell a descris experiența ca fiind neliniștitoare, afirmând că a fost ciudat să găsească ceea ce părea a fi o fotografie veche a familiei lor expusă într-un apartament închiriat pentru vacanță, unde oricine o putea vedea. „Am fost cu toții șocați. Le-am arătat fotografiile tuturor membrilor familiei mele. Am dat apeluri video tuturor prietenilor mei”, a dezvăluit Aubrey Birrell pentru People.

O fotografă locală

Familia a decis atunci să investigheze pentru a afla de unde provenea acea fotografie, făcând o descoperire și mai surprinzătoare. Era vorba de o imagine realizată de o fotografă locală care decorase interiorul mai multor clădiri din zonă, iar aceeași fotografie ajunsese astfel în numeroase alte case de vacanță din zonă, mai precizează sursa citată.