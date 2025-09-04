O femeie a murit în urma unui avort la Maternitatea din Sibiu. Mai multe cadre medicale, amendate de DSP / Ce probleme au găsit inspectorii

Trei angajați ai secțiilor de terapie intensivă de la Maternitatea Sibiu au fost amendați cu câte 2.000 de lei de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza complicaţiilor suferite în urma unui avort spontan, transmite Turnul Sfatului.

Femeia, în vârstă de 33 de ani, a murit la finele lunii august la Maternitatea Sibiu, în urma unor complicații medicale. Tânăra fusese internată cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur şi avort în curs. Femeia a murit la scurt timp după ce a suferit avortul.

După cazul femeii, DSP Sibiu a început verificări la Maternitatea Sibiu. Inspectorii au ajuns la concluzia că nu au fost respectate procedurile și au constatat „deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”.

„Urmare a verificărilor efectuate de către Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Sibiu, în cazul tinerei în vârstă de 33 de ani, inspectorii sanitari au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale, sub formă de amendă, în valoare totală de 6.000 de lei. Au fost sancţionate 3 persoane care işi desfăşoară activitatea pe secţiile ATI I şi ATI II”, a informat, joi, DSP Sibiu.

Potrivit DSU, persoana responsabilă cu transfuziile în secţia ATI I a fost amendată cu 2.000 de lei pentru nerespectarea procedurii privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional.

O altă amendă, tot de 2.000 lei, a fost dată persoanei responsabile pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional în secția de ATI II.

Cea de-a treia amendă, tot de 2.000 lei, a fost dată persoanei responsabile pentru „deficiențe privitoare la utilizarea materialului steril”.

Ce spune spitalul

Procedura în cazul femeii „s-a desfășurat în parametri medicali optimi”, sub „supraveghere și tratament de specialitate”, însă femeia a suferit apoi complicații „septice severe”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean din Sibiu.

„Evoluţia obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfăşurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere şi tratament de specialitate. Ulterior, în perioada post-avort, pacienta a dezvoltat complicaţii septice severe. În ciuda tuturor eforturilor şi a tratamentelor de terapie intensivă aplicate conform protocoalelor medicale, complicaţiile au condus rapid la insuficienţă multiplă de organe şi la decesul pacientei”, au transmis reprezentanţii spitalului.

„Cazurile de acest tip reprezintă complicaţii rare şi imprevizibile, recunoscute în literatura medicală de specialitate. Subliniem că pacienta a fost permanent sub supraveghere medicală şi a beneficiat de toate îngrijirile şi tratamentele necesare, echipa medicală depunând toate eforturile pentru salvarea ei”, au mai transmis reprezentanţii spitalului.