O femeie care a făcut un test ADN a avut o surpriză atât de șocantă încât va fi transformată în film

La aproape nouă ani de la moartea notoriului lider de cult Charles Manson, încă ies la iveală noi dezvăluiri despre acesta, inclusiv o descoperire șocantă legată de arborele său genealogic, relatează revista People.

Sophia Maddox, o regizoare de film aflată la începutul carierei, povestește în viitorul film documentar „My Grandfather Charles Manson”, cum a aflat că este descendentă a autorului mai multor crime cumplite comise la sfârșitul anilor 1960. Descoperirea scoate la iveală o nouă ramură a familiei biologice a lui Manson, care nu fusese făcută publică până acum.

După efectuarea unui test ADN, Maddox află adevărul despre bunicul ei, a cărui identitate îi fusese necunoscută până atunci – un bărbat care seamănă izbitor cu tatăl ei, Daniel Arguelles.

Dezvăluirea personală o împinge apoi într-o investigație profundă, în timp ce încearcă să-și înțeleagă noua identitate și, totodată, să afle mai multe despre lumea întunecată care înconjura familia Manson.

„Am început să mă filmez pentru că nu știam cum altfel să fac față acestei vești”

Secta condusă de acesta este responsabilă pentru asasinarea celebrei actrițe Sharon Tate, soția lui Roman Polanski, aflată atunci în ultimul stadiu al sarcinii. Secta a ucis în total șapte persoane, pe parcursul a două nopți din august 1969.

„După ce am aflat, în urma unui test ADN, că Charles Manson era bunicul meu, am început să mă filmez pentru că nu știam cum altfel să fac față acestei vești”, a declarat Sophia Maddox în comentarii făcute pentru revista People.

Filmul documentar va fi lansat în streaming în SUA pe platforma Hulu în data de 22 iulie, urmând ca el să apară ulterior în restul lumii și pe Disney+. Disney nu a anunțat deocamdată data exactă.

„Ceea ce a început ca o modalitate de a procesa o descoperire șocantă despre familia mea s-a transformat într-o investigație mai profundă asupra traumelor transmise din generație în generație, asupra identității și a întrebării dacă suntem condamnați să repetăm poveștile pe care le moștenim. În cele din urmă, sper ca filmul să le amintească oamenilor că, deși nu putem alege de unde venim, putem alege ce facem cu această moștenire”, a mai spus Maddox.

Charles Manson după arestarea sa, FOTO: Associated Press / Profimedia

Unul dintre nepoții lui Charles Manson a primit rămășițele sale

Înaintea dezvăluirilor prezentate în documentar despre descendenții lui Manson, se știa public că acesta avea trei fii: Charles Manson Jr., Charles Luther Manson și Michael Brunner.

Despre fiul său cel mare, care și-a schimbat numele legal în Jay White, se cunosc foarte puține lucruri. El s-a sinucis în iunie 1993, la vârsta de 37 de ani. Manson Jr. a avut însă un fiu, Jason Freeman, care a primit custodia rămășițelor liderului de cult după moartea acestuia în închisoare în 2017.

Charles Luther, care și-a schimbat și el numele pentru a scăpa de stigmatul asociat numelui „Manson” a murit în 2007 în statul Colorado, în timp ce fiul cel mic al liderului de cult duce o viață discretă în regiunea Midwest a Statelor Unite.

Potrivit presei americane, el lucrează în industria prelucrătoare, are un fiu adult și locuiește împreună cu partenera sa.