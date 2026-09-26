O femeie care l-a acuzat pe Jay-Z că a violat-o când avea 13 ani și-a retras acțiunea: „Nu l-am întâlnit niciodată”

O femeie care l-a acuzat pe muzicianul Jay-Z de viol într-un proces din 2024 și-a retras acuzația și a declarat că nu l-a întâlnit niciodată pe rapperul miliardar, potrivit Reuters.

Femeia, identificată în documentele judiciare doar cu numele generic Jane Doe, îi acuzase pe Jay-Z și pe muzicianul Sean „Diddy” Combs că au violat-o în 2000, când avea 13 ani. Ulterior, ea a renunțat la acel proces civil, iar Jay-Z a dat-o în judecată pe ea și pe firma ei de avocatură pentru calomnie și urmărire penală abuzivă.

O declarație a femeii a fost depusă joi în cadrul procesului de calomnie. În aceasta, femeia a afirmat că „niciuna dintre acuzațiile mele” împotriva lui Jay-Z, al cărui nume real este Shawn Carter, nu corespunde adevărului și că nu a fost plătită pentru declarațiile sale.

„Shawn «Jay-Z» Carter nu m-a violat niciodată. Nu l-am întâlnit și nu am vorbit niciodată cu domnul Carter. Domnul Carter nu a avut niciodată un comportament inadecvat față de mine”, a scris femeia în declarațiile depuse la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New Yorkului.

În documentele depuse la instanță, avocații lui Jay-Z au precizat că renunță la calitatea de pârâtă a femeii în procesul de calomnie intentat ei.

Femeia spune că nici Sean „Diddy” Combs nu a violat-o

Ea a mai afirmat că nici Combs nu a violat-o. Plângerea sa inițială nu a avut nicio legătură cu dosarul care a dus la condamnarea lui Combs în 2025 și la pedeapsa de 50 de luni de închisoare pentru două capete de acuzare de transport în scopul practicării prostituției.

Femeia a afirmat că avocații ei de la acea vreme au intentat procesul „fără a efectua nicio anchetă independentă, nicio verificare a antecedentelor sau nicio verificare prealabilă și fără a obține vreo confirmare a acuzațiilor” înainte de a depune plângerea inițială în octombrie 2024.

Femeia a spus că a contactat firma de avocatură după ce a văzut o reclamă pe Facebook prin care se solicitau informații despre orice persoană care ar fi putut fi victima lui Combs.

Reclama i-a trezit amintiri despre faptul că a fost violată la vârsta de 13 ani, a spus ea, adăugând că a completat un formular online și a fost contactată de o firmă de avocatură.

Ea a spus că, câteva săptămâni mai târziu, a fost intentat un proces în numele ei, dar nu i s-a dat niciodată un proiect de plângere pentru a-l examina.