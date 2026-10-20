O firmă din Cluj vrea să producă plăci pentru construcții fără ardere la 1.400°C. Tehnologia inovatoare a fost selectată pentru finanțare europeană

O firmă din Cluj-Napoca, înființată în urmă cu doi ani și controlată de o companie olandeză, pregătește o fabrică în care plăcile pentru construcții vor fi produse printr-o tehnologie care elimină arderea tradițională a ceramicii la temperaturi de până la 1.400 de grade Celsius. Proiectul prevede utilizarea materialelor reciclate, reducerea emisiilor de carbon cu aproximativ 80% și atingerea unei capacități de producție de 600.000 de metri pătrați anual. Investiția a fost selectată pentru finanțare de Comisia Europeană, în cadrul unui program de 3,4 miliarde EUR.

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