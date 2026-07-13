„O firmă ne-a plătit din greșeală o mică avere și apoi ne-a spus să ne bucurăm de bani”

O familie din Leeds, Marea Britanie, s-a trezit în două luni consecutive cu două plăți neașteptate din partea companiei de apă. Nu a fost singura surpriză pe care au avut-o, scrie The Guardian.

„În luna mai, furnizorul nostru, Yorkshire Water, a efectuat o plată neașteptată de peste 3.500 de lire sterline (aproape 22.000 de lei) în contul bancar al partenerei mele. Am presupus că era vorba de o eroare și că ni se va cere să restituim suma”, a scris un cititor al ziarului The Guardian.

Surpriza a continuat în următoarea lună, atunci când „femeia a primit o altă plată, de data aceasta în valoare de 3.300 de lire sterline (20.000 de lei). Yorkshire Water ne-a comunicat că nu recunoaște referința plății și că nu crede că a efectuat plata respectivă.”

Lanțul surprizelor nu s-a oprit aici. Pentru că banca le-a transmis că nu poate face nimic pentru a opri sau returna banii.

„Ambele companii au tratat problema cu destulă ușurință și ne-au spus să ne bucurăm de bani. I-am transferat în contul nostru de economii, astfel încât să nu fie atinși, dar nu știm ce altceva să facem. Ne temem că ar putea fi un fel de înșelătorie de spălare de bani”, a adăugat cititorul.

Ulterior, după ce ziarul britanic a început să pună întrebări companiei, aceasta a explicat că unul dintre angajați și-a actualizat datele bancare și că banii reprezentau de fapt salariul acestuia. De ce însă acest salariat nu a spus nimic despre lipsa vreme de două luni a salariului rămâne un mister.

Compania și-a recuperat ulterior banii, iar clienta a primit însă o recompensă de 100 de lire.