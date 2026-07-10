O fostă deputată britanică susţinătoare a Brexitului a fost găsită moartă la domiciliu cu răni grave pe corp. Autorităţile au arestat un tânăr de 26 de ani

Poliţia britanică a arestat vineri un bărbat suspectat de uciderea lui Ann Widdecombe, după ce fosta deputată conservatoare în vârstă de 78 de ani, care a făcut parte şi din guvern la un moment dat, dar care devenise în ultimii ani politiciană a partidului antiimigraţie Reform UK, a fost găsită moartă la domiciliu, prezentând „leziuni grave”, relatează AFP şi Reuters, conform News.ro.

Poliţia a precizat că agenţii au fost chemaţi la domiciliul lui Widdecombe joi, puţin după prânz, unde politiciana a fost găsită decedată.

Poliţia a deschis o anchetă pentru „crimă”, în urma „decesului suspect” al lui Ann Widdecombe, iar ulterior a anunţat că un bărbat britanic, în vârstă de 26 de ani, a fost arestat în Newton Abbot, un oraş situat la aproximativ 15 km de reşedinţa lui Widdecombe, în zona rurală din sud-vestul Angliei.

Matt Longman, adjunctul şefului poliţiei din Devon şi Cornwall, a declarat că deocamdată nu există informaţii care să sugereze că omorul ar avea legătură cu terorismul sau că ar avea o motivaţie politică.

În ultimul deceniu, doi deputaţi britanici în exerciţiu au fost asasinaţi. Deputata laburistă Jo Cox a fost împuşcată şi înjunghiată de un obsedat de nazism în timpul campaniei pentru Brexit din 2016. Deputatul conservator David Amess a fost înjunghiat mortal în 2021 de un bărbat inspirat de gruparea militantă Statul Islamic.

O figură foarte cunoscută în Anglia, Ann Widdecombe, în vârstă de 78 de ani, a fost deputată conservatoare între 1987 şi 2010 şi secretar de stat pentru penitenciare între 1995 şi 1997.

Susţinătoare ferventă a Brexitului, ea a părăsit Partidul Conservator în 2019 pentru a se alătura partidului lui Nigel Farage, sub steagul căruia a fost aleasă deputată europeană, înainte de a deveni purtătoare de cuvânt a Reform UK.

O figură conservatoarea, cu succes la public, susținea că nu a fost niciodată îndrăgostită

Widdecombe era binecunoscută pentru opiniile sale conservatoare din punct de vedere social, mai întâi în calitate de ministru adjunct în guvernul conservator al prim-ministrului John Major (1992-1997) şi, mai târziu, ca purtătoare de cuvânt pe probleme de imigraţie şi justiţie pentru partidul populist Reform UK al lui Nigel Farage.

De-a lungul carierei sale politice, Widdecombe s-a remarcat prin francheţea sa şi pentru opiniile sale conservatoare din punct de vedere social, inclusiv opoziţia faţă de avort şi faţă de egalizarea vârstei de consimţământ pentru relaţiile homosexuale şi heterosexuale.

De asemenea, ea a apărat politica de a le pune cătuşe deţinutelor însărcinate în timpul naşterii pentru a le împiedica să fugă şi le considera pe mamele singure modele negative, dar s-a remarcat printre parlamentarii conservatori prin opoziţia sa faţă de vânătoarea de vulpi cu câini.

Într-una dintre cele mai memorabile declaraţii ale sale, ea a spus că fostul său şef şi viitorul lider conservator, Michael Howard, are „ceva întunecat în el”.

Widdecombe a susţinut că nu a avut niciodată relaţii sexuale şi nu a trăit niciodată o poveste de dragoste, iar convertirea sa la catolicism a fost parţial un gest de protest faţă de hirotonisirea femeilor ca preoţi de către Biserica Anglicană.

După ce a părăsit parlamentul, a participat la emisiunea de talente a BBC „Strictly Come Dancing” în 2010. În ciuda stilului său de dans stângaci şi a criticilor din partea juriului, ea a fost apreciată de telespectatori pentru autoironia sa. Ulterior, ea a declarat că decizia emisiunii de a prezenta cupluri de acelaşi sex nu era în concordanţă cu publicul său familial.

Ulterior, ea s-a alăturat Partidului Brexit al lui Nigel Farage şi a fost membră a Parlamentului European între 2019 şi 2020.

Omagiată de politicieni

După anunţarea decesului său şi înainte ca detaliile anchetei privind omorul să fie făcute publice, foşti colegi atât din Partidul Conservator, cât şi din Partidul Reform UK i-au adus un omagiu.

Farage a declarat că ea „a jucat un rol decisiv în a duce Brexitul la bun sfârşit”. Ann Widdecombe „ne va lipsi tuturor”, a spus Nigel Farage.

Fostul prim-ministru conservator Boris Johnson a numit-o „o susţinătoare eroică a Brexitului şi o mare oratoare, capabilă să entuziasmeze publicul conservator într-o asemenea măsură încât era foarte greu să-i urmeze cineva exemplul”.

Prim-ministrul Keir Starmer a calificat anunţul că a fost deschisă o anchetă pentru omor drept „cu adevărat şocant”, în timp ce lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, s-a declarat „consternată” de această „oribilă” tragedie.