O fostă figură centrală a mișcării MAGA a anunțat că demisionează din Congresul SUA: „Refuz să fiu o soție bătută” / Reacția lui Trump: „Este minunat”

Parlamentara americană Marjorie Taylor Greene a spus că demisionează din Camera Reprezentanților pentru că refuză să fie ca o „soție bătută”, anunțul venind în urma unei dispute dramatice cu președintele Donald Trump.

Plecare ei marchează o surprinzătoare întorsătură de situație, pe care puțini și-ar fi imaginat-o cu câteva luni în urmă, scrie Reuters.

Greene, republicană din Georgia, a fost una dintre cele mai apropiate aliate ale lui Trump și o susținătoare declarată a agendei sale „America First”, dar ruptura dintre cei doi s-a adâncit în ultimele luni, mai ales din cauza publicării documentelor guvernamentale legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein.

„Refuz să fiu o soție bătută”

Într-un videoclip de 10 minute postat pe rețelele de socializare, Greene a declarat că a fost determinată să demisioneze de perspectiva de a se confrunta cu un adversar republican susținut de Trump în alegerile primare și de posibila preluare a Camerei de către democrați în alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor.

Ea s-a plâns, de asemenea, că Congresul a fost în mare parte „pus pe tușă” de când Trump a revenit la președinție în ianuarie.

„Am prea mult respect de sine și demnitate, îmi iubesc prea mult familia și nu vreau ca districtul meu drag să trebuiască să suporte niște alegeri interne dureroase și pline de ură împotriva mea din partea președintelui pentru care am luptat cu toții, doar pentru a lupta și a câștiga alegerile, în timp ce republicanii vor pierde probabil alegerile intermediare”, a spus Greene.

„Refuz să fiu o soție bătută care speră că totul va trece și se va îmbunătăți”, a adăugat ea.

Greene a deplâns starea politicii americane, susținând că nici republicanii, nici legislatorii democrați nu lucrează pentru a rezolva problemele națiunii, inclusiv creșterea costului vieții.

Reacția lui Trump: „Este minunat”

Intervievat de ABC News, Trump a spus că demisia lui Greene, care va intra în vigoare pe 5 ianuarie, este „o veste excelentă pentru țară. Este minunat”.

Disputa publică dintre Trump și Greene a alimentat îngrijorările unor republicani că baza electorală MAGA „Make America Great Again” a lui Trump s-ar putea fractura cu un an înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, când democrații speră să recâștige controlul asupra Congresului.

Demisia lui Greene va reduce majoritatea republicană din Camera Reprezentanților la 218 membri față de 213 ai democraților. Republicanii au o majoritate de 53-47 în Senat.

Greene și-a manifestat din ce în ce mai mult independența față de Trump, alăturându-se eforturilor Camerei de a forța publicarea dosarelor Epstein, în ciuda obiecțiilor acestuia, criticând conducerea Camerei pentru că nu a făcut mai mult pentru a rezolva costurile asistenței medicale în timpul recentului shutdown guvernamental și calificând atacul Israelului asupra Gazei drept genocid.

La rândul său, Trump a devenit mai critic față de ea.

Înainte ca Camera Reprezentanților să voteze cu o majoritate covârșitoare pentru publicarea dosarelor Epstein, el a numit-o „trădătoare” și „rușine” pentru Partidul Republican. El și-a retras sprijinul pentru ea și a numit-o „lunatică furioasă”.

Taylor Greene: Am apărat fetele violate la 14 ani și traficate

În videoclipul său, Greene și-a apărat votul privind cazul Epstein. „Pentru faptul că am luat apărarea femeilor americane care au fost violate la 14 ani, traficate și folosite de bărbați bogați și puternici nu ar trebui să fiu făcută trădătoare și amenințată de președintele Statelor Unite, pentru care am luptat”, a spus ea.

Greene a spus că este mândră de voturile sale conservatoare, adăugând, într-o aluzie la Trump, că „loialitatea ar trebui să fie reciprocă”.

Aliatul ei din Camera Reprezentanților, deputatul Thomas Massie, a scris pe X că Greene „întruchipează ceea ce ar trebui să fie un adevărat parlamentar”.

Barbara Comstock, fost membru republican al Camerei Reprezentanților și critic al lui Trump, a lăudat decizia lui Greene pe rețelele de socializare.

„Ea nu vrea să fie o „soție bătută” republicană, care acceptă abuzurile lui Trump și primește amenințări cu moartea, pretinzând că totul este în regulă, doar pentru a ajunge în minoritate. Bravo ei”, a scris Comstock.