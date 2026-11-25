Pe terenul fostei platforme industriale Promex din nordul Brăilei va fi deschisă o nouă zonă de magazine pe 3 decembrie, scrie site-ul Economica.

Noul centru comercial va avea 17.000 mp, iar aici, pe lângă magazinele Kaufland și Lidl deja deschise, brăilenii vor găsi magazine precum cele de la Action, JYSK, Pepco, dm, Sinsay, TEDi, Dr. Max, Mr.DIY, Deichmann, 18GYM, Spartan, Mesopotamia și Tabak Xpress.

Investiția realizată pe fosta platformă industrială Promex, împreună cu unitățile Kaufland și Lidl, depășește 30 de milioane de euro. Proiectul a generat peste 200 de locuri de muncă și beneficiază de aproximativ 700 de locuri de parcare gratuite, puse la dispoziția clienților, scrie publicația Obiectiv de Brăila.